Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei din iulie

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat, în timpul nopții de luni, 270 de drone și 10 rachete, cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei de la 31 iulie.

Patru rachete și 16 drone au reușit să treacă de apărarea antiaeriană ucraineană, au precizat forțele aeriene.

Loviturile Rusiei au ucis opt persoane și au rănit alte 54.

Cinci persoane au fost ucise în atacurile ruse asupra unor localități din spatele frontului, în regiunea Donețk, iar alte trei au fost ucise și 33 rănite în urma bombardamentelor asupra orașului Zaporojie, potrivit autorităților militare din cele două regiuni.

Atacurile ruse au rănit, de asemenea, civili în Harkiv, Herson, Dnipropetrovsk și Nikopol.

Cel puțin 1.471 de gospodării și 119 afaceri au rămas fără curent electric marți, după ce Rusia a lansat un atac masiv asupra regiunii Poltava, în nord-estul Ucrainei, a declarat administratorul militar regional Volodimir Kohut.

(sursa: Mediafax)