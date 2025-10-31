Rusia a lansat o rachetă „secretă” asupra Ucrainei

Ministrul de Externe al Ucrainei a declarat că Rusia a atacat țara sa cu o rachetă de croazieră, a cărei dezvoltare secretă l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova în primul său mandat la Casa Albă.

Comentariile lui Andrii Sybiha reprezintă prima confirmare a faptului că Rusia a folosit racheta 9M729, lansată de la sol, în luptă - fie în Ucraina, fie oriunde altundeva.

Poate transporta fie un focos nuclear, fie unul convențional.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru Reuters că Rusia a tras cu arma respectivă asupra Ucrainei de 23 de ori din august.

Ucraina a înregistrat, de asemenea, două lansări ale rachetei 9M729 de către Rusia în 2022, a adăugat sursa.

(sursa: Mediafax)