Rusia a testat cu succes o noua rachetă de croazieră cu propulsie nucleară

Generalul rus Valery Gerasimov, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, i-a spus lui Putin că racheta a parcurs 14.000 km și a zburat aproximativ 15 ore când a fost testată pe 21 octombrie.

Rusia afirmă că racheta 9M730 Burevestnik este „invincibilă” pentru sistemele de apărare antirachetă actuale și viitoare, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă.

„Este o armă unică, pe care nimeni altcineva în lume nu o are”, a declarat Putin, la o întâlnire cu generalii care supraveghează războiul din Ucraina, potrivit declarațiilor publicate duminică de Kremlin.

Putin a spus că niște specialiști ruși i-au spus odată că este puțin probabil ca această armă să poată fi realizată vreodată, dar acum, a spus el, „testarea crucială” a fost finalizată.

El i-a spus lui Gerasimov că Rusia trebuie să înțeleagă cum să clasifice arma și să pregătească infrastructura pentru desfășurarea Burevestnik.

(sursa: Mediafax)