Lavrov: Nu este planificată nicio întâlnire între Putin și Zelenski

„Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski când agenda summitului va fi gata, iar această agendă nu este deloc gata”, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov într-un interviu exclusiv acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News.

„Președintele Putin a spus clar că este gata să se întâlnească, cu condiția ca această întâlnire să aibă într-adevăr o agendă, o agendă prezidențială”, a declarat Lavrov. El a sugerat că Ucraina este cea care împiedică progresul către un acord de pace.

Casa Albă a depus eforturi pentru a stabili locul și data summitului, după întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska și discuțiile ulterioare cu Zelenski și liderii europeni la Washington. Însă Rusia a dat de înțeles că nu se grăbește să organizeze o întâlnire între Putin și Zelenski și joi a lansat unul dintre cele mai mari atacuri aeriene din război, lovind ținte din toată Ucraina, inclusiv o companie americană de electronice.

