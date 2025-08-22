x close
Lavrov: Nu este planificată nicio întâlnire între Putin și Zelenski

de Redacția Jurnalul    |    22 Aug 2025   •   23:45
Sursa foto: hepta/Serghei Lavrov

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că nu este planificată nicio întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, potrivit NBC News.

„Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski când agenda summitului va fi gata, iar această agendă nu este deloc gata”, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov într-un interviu exclusiv acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News.

„Președintele Putin a spus clar că este gata să se întâlnească, cu condiția ca această întâlnire să aibă într-adevăr o agendă, o agendă prezidențială”, a declarat Lavrov. El a sugerat că Ucraina este cea care împiedică progresul către un acord de pace.

Casa Albă a depus eforturi pentru a stabili locul și data summitului, după întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska și discuțiile ulterioare cu Zelenski și liderii europeni la Washington. Însă Rusia a dat de înțeles că nu se grăbește să organizeze o întâlnire între Putin și Zelenski și joi a lansat unul dintre cele mai mari atacuri aeriene din război, lovind ținte din toată Ucraina, inclusiv o companie americană de electronice.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Rusia ucraina putin zelenski
