Zelenski: Rusia ar putea avea un deficit bugetar de aproape 100 de miliarde de dolari în 2026

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că, potrivit estimărilor serviciilor ucrainene, Rusia ar putea avea în 2026 un deficit bugetar de aproape 100 de miliarde de dolari, pe fondul costurilor uriașe generate de războiul împotriva Ucrainei.

„Credem că anul viitor Rusia va avea un deficit semnificativ, aproape 100 de miliarde de dolari”, a spus Zelenski, adăugând că doar în urmă cu o lună acesta se ridica la 71 de miliarde.

Liderul ucrainean a mai precizat că va prezenta o analiză detaliată a serviciilor de informații în luna noiembrie.

Economiștii estimează că, dacă tendința actuală continuă, deficitul ar putea atinge aproximativ 100 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2025.

În proiectul de buget pentru 2026, Kremlinul estimează totuși o diferență mai mică, de aproximativ 70 de miliarde de dolari.

Pentru a acoperi golul bugetar, Moscova a fost nevoită să adopte măsuri dure, precum creșterea TVA-ului și reducerea salariilor în unele companii prin scurtarea săptămânii de lucru.

Guvernul rus ia în calcul și tăierea subvențiilor pentru distribuitorii de combustibil.

Potrivit experților citați de Kyiv Independent, o posibilă soluție ar fi reducerea cheltuielilor militare, însă o astfel de măsură este exclusă de Kremlin.

Rusia a alocat 164,5 miliarde de dolari pentru apărare în 2025, adică aproape o treime din bugetul total.

(sursa: Mediafax)