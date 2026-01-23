Rușii nu vor pace în Ucraina. Negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump s-au încheiat fără niciun rezultat 

Declarația a fost făcută public vineri de consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, în urma discuțiilor purtate la Moscova cu emisarii americani.

Potrivit lui Ușakov, în cadrul negocierilor dintre Putin și reprezentanții Statelor Unite a fost reafirmată poziția Moscovei conform căreia „fără rezolvarea problemei teritoriale, conform formulei agreate anterior la Anchorage, nu se poate vorbi despre o soluție durabilă”. Oficialul rus a descris discuțiile drept „extrem de substanțiale, constructive și foarte sincere”, subliniind caracterul lor confidențial.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, alături de Jared Kushner, a durat aproximativ patru ore. Cu doar câteva ore înainte de deplasarea la Moscova, Witkoff declara, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că negocierile pentru un acord de pace sunt „reduse la o singură problemă”, considerată solvabilă.

Ulterior, un oficial european a confirmat pentru CNN că problema la care se referea Witkoff este cea teritorială. În cadrul discuțiilor, Putin a subliniat că Rusia este „sincer interesată” de soluționarea crizei ucrainene pe cale politică și diplomatică, însă a avertizat că, până la un acord, operațiunile militare vor continua, Rusia considerând că deține „inițiativa strategică pe câmpul de luptă”.

Kremlinul a confirmat că vineri va avea loc o reuniune trilaterală între reprezentanți ai Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Delegația rusă va fi condusă de șeful Direcției Principale de Informații (GRU), amiralul Igor Olegovici Kostyukov.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat anterior că discuțiile vor dura două zile, alimentând speranțele privind un posibil progres diplomatic. Totodată, este programată și o întâlnire separată între emisarul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, și reprezentantul american Steve Witkoff, axată exclusiv pe relațiile bilaterale ruso-americane.

