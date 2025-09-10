Rușinea Groenlandei: mii de femei și adolescente, sterilizate forțat

Ancheta, prezentată la aproximativ zece zile după ce prim-ministrul danez Mette Frederiksen le-a prezentat scuze în mod oficial victimelor, a concluzionat că "deja la sfârşitul anului 1970" era vorba de "cel puţin 4.070 de femei". Adică una din două femei groenlandeze aflate la vârsta fertilă la acea vreme.



"Relatările femeilor, combinate cu documente din dispensare şi articole publicate de medici care lucrau la acea vreme, prezintă o imagine în care sistemul de sănătate a depus eforturi foarte active pentru a promova utilizarea steriletului" pentru controlul naşterilor, potrivit anchetei.



Un total de 354 de femei au depus mărturie, dintre care 94 aveau 14 ani sau mai puţin la momentul primei montări de sterilet, iar 120 aveau între 15 şi 17 ani.



Unele dintre ele au explicat că le-a fost montat un astfel de contraceptiv după o naştere sau după un avort, fără a fi informate.



"Majoritatea au estimat, de asemenea, că nu au primit informaţii adecvate înainte de a li se atribui metoda contraceptivă", se precizează în raport.



Multe dintre ele nu ştiau nimic despre educaţia sexuală şi contracepţie, au remarcat oamenii de ştiinţă.



Utilizarea contracepţiei a provocat o mare suferinţă multor femei. Multe dintre ele au devenit, de asemenea, infertile.



"Practica de la acea vreme le-a provocat un sentiment de ruşine, deoarece li s-a administrat contracepţie fără ca ele să ceară acest lucru şi, în unele cazuri, fără să-şi dea consimţământul", se arată în raport.



Prim-ministrul danez Mette Frederiksen le-a prezentat scuze victimelor acestei campanii de contracepţie forţată, la sfârşitul lunii august, şefa guvernului acceptând astfel să răspundă cererii formulate de aceste femei de mai mulţi ani.



Campania avea ca scop să limiteze numărul naşterilor în Groenlanda. Teritoriul arctic, deşi nu mai era colonie, rămânea sub tutela Copenhagăi, care era îngrijorată de rata ridicată de natalitate în rândul inuiţilor.



Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a prezentat şi el scuze, având în vedere că practica de contracepţie forţată a continuat şi după ce Groenlanda a devenit responsabilă de sistemul său de sănătate.



Discursul unei victime şi apoi o serie de podcasturi din 2022 au dezvăluit publicului larg existenţa acestei campanii de contracepţie, uitată de autorităţile publice şi reprimată de victime.



Guvernele danez şi groenlandez au convenit apoi să lanseze o anchetă independentă asupra practicilor contraceptive, în special în şcolile-internat daneze care au găzduit eleve groenlandeze între 1960 şi 1991. Ancheta, ale cărei concluzii au dezvăluite marţi, a demarat în 2023.



O altă anchetă, privind implicaţiile juridice ale acestei campanii, este în curs de desfăşurare.

