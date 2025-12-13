Sărăcia îi alungă din țară. 90 de moldoveni pe zi au părăsit Republica Moldova

În anul 2024 din Republica Moldova au plecat 32.100 de locuitori sau 90 de oameni/zi, potrivit Biroului Național de Statistică. În total, populația cu reședință în această țară a scăzut cu circa 42.000 de persoane, ajungând la 2.381 milioane de persoane la 1 ianuarie 2025 - o diminuare de 1,7% față de începutul anului anterior, scrie site-ul bani.md.

Pentru a limita acest exod, în Parlamentul de la la Chișinău a fost depus un proiect de lege prin care sunt extinse o serie de facilități fiscal cetățenilor care decid să revină acasă. Una dintre principalele modificări vizează condițiile de acordare a scutirii de plata drepturilor de import pentru automobile. Astfel, criteriile de eligibilitate vor fi extinse: vârsta automobilului va crește de la 9 la 10 ani, valoarea maximă admisă va fi majorată de la 400.000 la 550.000 de lei și capacitatea cilindrică va crește de la 2.500 cm³ la 3.000 cm³.

Totodată, cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea introduce în țară obiecte de uz personal fără achitarea drepturilor de import, în limita bunurilor declarate în cererea depusă la Serviciul Vamal. Persoanele beneficiare vor semna o declarație pe propria răspundere, prin care își vor asuma angajamentul de a rămâne în țară cel puțin 3 ani, în calitate de rezidenți.

Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova aproape 4 din 5 salariați (79,6%) au avut un salariu mai mare de 7.000 lei, în timp ce 20,4% au câștigat până la 7.000 lei (1 MDL = 0.2565 RON) .

Din totalul salariaților, 5,0% au avut salariul minim de 5,5.000 lei, 15,5% au avut salarii între 5,5 și 7.000 lei, 46,9% au câștigat între 7 și 15.000 lei și 32,6% au avut salarii mai mari de 15.000 lei.