Scandalul „cofetăriilor fantomă”. Cum a dezvăluit un tort aniversar o fraudă de milioane: rețea uriașă de livrări ilegale în China

Ancheta care a șocat China: mii de vânzători fictivi și torturi periculoase pentru consumatori

O comandă banală de tort aniversar s-a transformat într-un scandal de proporții în China, după ce o investigație declanșată de un client nemulțumit a dezvăluit zeci de mii de vânzători fictivi din industria livrărilor alimentare. Autoritățile au aplicat amenzi record și au scos la lumină practici periculoase generate de competiția acerbă pentru prețuri mici, potrivit CNN.

O plângere banală care a declanșat o anchetă națională

Totul a început în vara trecută, când un bărbat din Beijing, identificat drept Liu, a comandat online un tort pentru aniversare. Produsul primit s-a dovedit a fi o dezamăgire totală: decorat cu o floare necomestibilă și de o calitate îndoielnică.

Nemulțumit, acesta a decis să raporteze cazul autorităților locale. Ceea ce părea inițial o reclamație obișnuită a devenit punctul de plecare al uneia dintre cele mai ample investigații din sectorul alimentar din China.

„Cofetării fantomă” și licențe false

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit o rețea falsă de cofetării care pretindea că are aproape 400 de locații. În realitate, aceste afaceri nu aveau sedii fizice și funcționau pe baza unor licențe falsificate.

Investigația a scos la iveală un mecanism complex și opac: comenzile plasate de clienți erau redirecționate către platforme intermediare, unde diverși producători licitau pentru a le onora. Cel care oferea cel mai mic preț câștiga comanda, sacrificând adesea calitatea și siguranța alimentară.

Zeci de mii de vânzători ilegali și milioane de produse livrate

Dimensiunea fenomenului este impresionantă. Autoritățile au identificat peste 67.000 de vânzători „fantomă”, care au livrat în total peste 3,6 milioane de torturi.

Acest sistem permitea comercianților fictivi să obțină profituri consistente fără a produce efectiv produsele, în timp ce adevărații cofetari lucrau cu marje extrem de reduse.

Un exemplu concret: un client a plătit aproximativ 252 de yuani pentru un tort, însă comanda a fost revândută pentru doar 80 de yuani către producătorul final. Diferența a fost împărțită între intermediar și platforma de livrare, lăsând producătorului doar o mică parte din sumă.

Amenzi record pentru giganții din tehnologie

Ancheta s-a încheiat cu sancțiuni drastice. Autoritatea chineză de reglementare a pieței a amendat șapte dintre cele mai mari platforme de livrare și comerț online, aplicând penalități totale de 3,6 miliarde de yuani (aproximativ 528 milioane de dolari).

Companiile sancționate nu au reușit să verifice corespunzător licențele comercianților și să protejeze consumatorii.

Cea mai mare amendă a fost aplicată unei mari platforme de e-commerce, acuzată că a obstrucționat ancheta prin refuzul de a furniza informații, prezentarea de date false și chiar comportament agresiv față de autorități.

Scene șocante în timpul investigației

Ancheta nu a fost lipsită de incidente dramatice. Potrivit presei de stat, angajați ai platformelor vizate au încercat să saboteze investigația.

Într-un caz, un angajat a scris pe o foaie „păstrați tăcerea”, iar când documentul a fost observat de autorități, l-a înghițit în fața tuturor.

În alt episod, o echipă de securitate a unei companii a intervenit violent, împingând și agresând inspectorii. De asemenea, un executiv s-a prefăcut că suferă o urgență medicală pentru a evita interogatoriul, însă medicii nu au găsit nicio problemă reală.

Aceste acțiuni au fost considerate tentative deliberate de obstrucționare a justiției.

Războiul prețurilor, cauza din spatele scandalului

Autoritățile chineze consideră că acest fenomen este rezultatul unei competiții extreme pe prețuri, cunoscută local drept „neijuan” sau „involuție”.

În încercarea de a atrage clienți, companiile reduc constant prețurile, forțând furnizorii să accepte condiții dezavantajoase. Acest cerc vicios duce la scăderea calității produselor și la riscuri pentru consumatori.

Fenomenul nu este limitat la industria alimentară, ci afectează și alte sectoare, precum cel auto sau al energiei verzi, contribuind la probleme economice mai largi, inclusiv deflația.

Măsuri și perspective

Guvernul chinez a lansat o campanie pentru a combate aceste practici și a restabili echilibrul pe piață. Primele efecte sunt vizibile, însă experții avertizează că firmele ar putea găsi metode alternative de a concura, cum ar fi subvențiile indirecte.

Totuși, sancțiunile recente ar putea determina platformele să se concentreze mai mult pe calitate decât pe preț, ceea ce ar reprezenta un pas important pentru protecția consumatorilor.