Scandal politic la Londra: Keir Starmer acuzat de numirea ambasadorului Marii Britanii în SUA, în pofida relațiilor sale cu Epstein

Dezvăluirile au generat un val de critici legate de judecata premierului și de riscurile la adresa securității naționale, scrie Euronews.

Potrivit unei investigații publicate de The Guardian, Mandelson a primit inițial un aviz negativ din partea UK Security Vetting, fapt confirmat ulterior de un purtător de cuvânt al guvernului. Cu toate acestea, Ministerul de Externe a decis continuarea procedurii de numire, în ciuda recomandării negative, care nu era obligatorie din punct de vedere legal.

Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a scris pe platforma X că „Starmer a trădat securitatea națională și trebuie să plece”. La rândul său, liderul liberal-democraților, Ed Davey, a declarat că, dacă premierul a indus Parlamentul în eroare, „nu mai poate rămâne în funcție”.

Relațiile lui Peter Mendelson cu Epstein

Scandalul este amplificat de relațiile lui Mandelson cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat în Statele Unite. Documente făcute publice de o comisie a Congresului SUA au scos la iveală noi informații despre profunzimea acestor legături, determinându-l pe premierul Keir Starmer să-l demită pe Mandelson din funcția de ambasador.

Starmer a afirmat anterior, în februarie, că Mandelson a fost „verificat și aprobat” de structurile de securitate. Totuși, guvernul a admis ulterior că premierul și ministrul de externe nu au fost informați despre avizul negativ inițial decât „la începutul acestei săptămâni”.

Situația este complicată și de faptul că poliția britanică a deschis o anchetă pentru presupuse fapte de „abuz în serviciu” comise de Mandelson. Acesta a fost arestat și eliberat pe cauțiune în februarie, fiind suspectat că ar fi divulgat documente sensibile către Epstein în perioada în care era ministru, inclusiv în timpul crizei financiare din 2008.

Guvernul laburist a publicat în martie aproximativ 150 de pagini de documente privind procesul de verificare al lui Mandelson înainte de numirea sa în 2024. Cu toate acestea, opoziția consideră explicațiile insuficiente și continuă să ceară demisia lui Keir Starmer, pe fondul unei crize politice în creștere.