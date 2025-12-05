Scandalul vânzării de păpuși cu caracter sexual: Shein riscă o suspendare de trei luni

O suspendare de trei luni și garanții pentru a evita repetarea abuzurilor, solicită guvernul, care reproșează platformei vânzarea de produse ilegale, cum ar fi păpuși sexuale cu aspect infantil, arme de categoria A sau anumite medicamente.

Audierea civilă, inițial prevăzută pentru 26 noiembrie, dar amânată pentru vineri la cererea avocatului statului, va începe la ora 13:30.

Decizia ar trebui să fie pronunțată în următoarele zile, potrivit Le Figaro.

Guvernul își bazează cererea pe articolul 6-3 din Legea privind încrederea în economia digitală, potrivit căruia instanța judecătorească poate prescrie toate măsurile necesare pentru a preveni sau a pune capăt unui prejudiciu cauzat de un conținut online.

Gigantul asiatic al comerțului online consideră că cererea de suspendare este disproporționată și se bazează pe informații „învechite” și „inexacte”.

După descoperirea produselor în cauză, compania fondată în China în 2012 și cu sediul actual în Singapore le-a retras și a suspendat toate vânzările realizate pe site-ul său francez de către vânzători terți (piața sa, sau „marketplace”), precum și vânzările de produse care nu sunt articole de îmbrăcăminte.

Datorită acestor măsuri, Shein a scăpat de o suspendare administrativă prin intermediul unei proceduri conduse de Direcția Generală pentru Controlul și Reprimarea Fraudelor (DGCCRF), un serviciu al Ministerului Economiei.

Reprezentată în Europa de compania irlandeză ISSL (Infinite styles services co. Limited), marca de modă ultra-efemeră asigură că își va întări controalele în mod continuu.

Parchetul din Paris a indicat deja că nu se va alătura cererii de blocare a site-ului Shein.

Săptămâna trecută, înainte de amânarea ședinței, reprezentanta sa a indicat că o blocare de trei luni era „disproporționată în raport cu jurisprudența CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, NDLR), sub rezerva justificării în cadrul ședinței (de vineri) a încetării efective a oricărei vânzări ilicite”.

Poziția parchetului nu prefigurează în niciun fel decizia tribunalului.

De la scandalul provocat de vânzarea păpușilor „cu caracter pedopornografic” de către Shein, executivul a decis să ia măsuri severe împotriva platformelor AliExpress sau Joom pentru vânzarea acelorași păpuși.

Guvernul a dus lupta la nivel european. Comisia Europeană a adresat o cerere formală de informații platformei, o procedură care poate duce la deschiderea unei anchete.

