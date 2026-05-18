Shakira dă lovitura în Spania: A fost achitată și primește înapoi o avere de la autoritățile fiscale

Astfel, saga litigiului fiscal în care a fost implicată celebra cântăreață a ajuns la epilog.



Instanța a dispus la mijlocul lunii aprilie 'restituirea sumelor plătite, plus dobânzile legale', anulând astfel ajustările fiscale și amenzile de câteva milioane de euro impuse de autoritățile fiscale, care o consideraseră pe artistă rezidentă fiscală în Spania în 2011.



Curtea Națională a admis apelul artistei împotriva unei hotărâri anterioare a Agenției Fiscale, anulând evaluările și penalitățile impuse.



Conform hotărârii, autoritățile fiscale spaniole nu au reușit să dovedească faptul că aceasta a locuit în țară mai mult de 183 de zile în 2011, așa cum prevede legea pentru calcularea impozitului pe venit.

