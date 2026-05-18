Shakira dă lovitura în Spania: A fost achitată și primește înapoi o avere de la autoritățile fiscale

de Redacția Jurnalul    |    18 Mai 2026   •   18:15
Shakira, achitată de acuzațiile de fraudă fiscală din Spania

Curtea Națională de Justiție a Spaniei a achitat-o pe solista columbiană Shakira de acuzațiile de fraudă fiscală și a ordonat Agenției Fiscale Spaniole să-i înapoieze suma de peste 60 de milioane de euro, pe care solista a plătit-o ca amenzi, plus dobândă, transmit agențiile internaționale de presă care citează documente juridice.

Astfel, saga litigiului fiscal în care a fost implicată celebra cântăreață a ajuns la epilog.

Instanța a dispus la mijlocul lunii aprilie 'restituirea sumelor plătite, plus dobânzile legale', anulând astfel ajustările fiscale și amenzile de câteva milioane de euro impuse de autoritățile fiscale, care o consideraseră pe artistă rezidentă fiscală în Spania în 2011.

Curtea Națională a admis apelul artistei împotriva unei hotărâri anterioare a Agenției Fiscale, anulând evaluările și penalitățile impuse.

Conform hotărârii, autoritățile fiscale spaniole nu au reușit să dovedească faptul că aceasta a locuit în țară mai mult de 183 de zile în 2011, așa cum prevede legea pentru calcularea impozitului pe venit.

AGERPRES

