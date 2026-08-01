Explozie la Moscova: trei morți, cel puțin 15 răniți

Ministerul rus de Interne a confirmat, într-o declarație publicată pe platforma rusă de socializare Max, că explozia s-a produs lângă clădirea nr. 1 din Piața Kudrinskaya, în centrul capitalei ruse. Poliția din Moscova a transmis agenției de presă de stat Ria Novosti că bilanțul preliminar indică „trei decese și 15 răniți, cu leziuni de gravitate variabilă”. Alte surse citate de presa rusă, printre care publicația BAZA, vorbesc despre un număr mai mare de răniți — până la 20 de persoane — și despre un incendiu izbucnit ulterior exploziei. Informațiile nu au fost confirmate independent.

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Potrivit canalului rus de Telegram SHOT și publicației Interfax, explozia s-a produs la restaurantul italian Balzi Rossi, situat la parterul uneia dintre celebrele „Șapte Surori” — zgârie-norii stalinisti emblematici pentru arhitectura Moscovei, aflată chiar în Piața Kudrinskaya. Conform acelorași surse, localul fusese rezervat integral pentru o nuntă, cu aproximativ 50 de invitați prezenți la momentul exploziei.

Cauza, deocamdată neconfirmată

Autoritățile ruse nu au precizat oficial cauza exploziei, iar o anchetă a fost deschisă imediat pentru stabilirea circumstanțelor exacte. Canalul de Telegram SHOT, citat de mai multe publicații internaționale, a vehiculat, drept una dintre variantele posibile, o scurgere de gaz — informație care nu a fost, până în acest moment, confirmată de autoritățile oficiale ruse. Publicația ucraineană The Kyiv Independent a precizat explicit că nu poate verifica independent relatările privind incidentul, subliniind incertitudinea generală care înconjoară circumstanțele exploziei.

Poliția, pompierii și echipele de intervenție de urgență au fost mobilizate la fața locului, iar zona a fost securizată pentru desfășurarea anchetei. Traficul din apropierea pieței a fost blocat temporar, iar accesul în stația de metrou „Barrikadnaya”, aflată în apropiere, a fost închis pe durata intervenției. Persoanele rănite primesc, potrivit ultimelor informații, îngrijiri medicale.

Incidentul vine într-o perioadă în care Moscova a mai fost, în ultimul an, scena unor explozii și atacuri de amploare variată — de la un atac cu dispozitiv exploziv soldat cu moartea unui polițist, în februarie 2026, lângă Gara Savyolovski, până la alte incidente similare, unele legate direct de contextul războiului din Ucraina. Autoritățile nu au făcut, până la acest moment, nicio legătură explicită între explozia de sâmbătă seară și evenimente conexe conflictului.