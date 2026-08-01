România intervine în Grecia: Prima zi pe teren pentru salvatorii trimiși să stingă incendiile

Misiunea este asigurată de modulul național specializat în combaterea incendiilor de vegetație și fond forestier (RO GFFF-V), o echipă formată din pompieri și tehnică de intervenție pregătită pentru misiuni internaționale.

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Modulul a fost dislocat în Grecia prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, sistemul prin care statele membre își acordă sprijin reciproc în cazul dezastrelor naturale și al altor situații de urgență.

Înainte de începerea activităților, reprezentanții echipei române de intervenție au participat, împreună cu pompierii francezi, la o ședință de coordonare organizată de autoritățile elene. În cadrul întâlnirii au fost analizate situația din teren, prognoza meteo și riscul de incendii.

Autoritățile elene au încadrat riscul pentru ziua de sâmbătă la nivelul 5, cel mai ridicat din sistemul de avertizare, ceea ce înseamnă că incendiile pot izbucni și se pot extinde foarte rapid.

Pentru ziua de sâmbătă, pompierii români au ca punct de operare baza de intervenție, de unde pot fi dislocați imediat dacă izbucnește un incendiu. „În urma analizei situației operative, s-a stabilit ca, pe parcursul zilei, Modulul RO GFFF-V să asigure capacitatea de răspuns din baza de operații, fiind pregătit pentru dislocare imediată în cazul producerii unor incendii”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pe lângă menținerea capacității de răspuns, pompierii români desfășoară exerciții și activități de instruire împreună cu contingentul francez aflat în aceeași misiune. Scopul antrenamentelor este îmbunătățirea coordonării dintre echipele din diferite țări, astfel încât intervențiile să fie mai rapide și mai eficiente în cazul unor incendii de amploare.

Misiunea din Grecia face parte din programul european de prepoziționare, prin care echipe de intervenție din mai multe state sunt trimise din timp în țările cu risc ridicat de incendii de pădure pe perioada verii. Astfel, resursele sunt deja la fața locului și pot interveni fără întârzierile pe care le-ar presupune deplasarea după izbucnirea incendiilor.

Modulul românesc acționează pe toată durata misiunii sub coordonarea autorităților elene și este pregătit să intervină ori de câte ori evoluția situației operative o va impune.

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(sursa: Mediafax)