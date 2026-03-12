Situație gravă în Europa: Adăposturile civile sunt degradate și insuficiente

Situația a revenit în atenția publică după ce verificările făcute în Cipru au arătat că sute de adăposturi nu mai pot fi folosite, scrie Euronews.

În Cipru, inspecțiile realizate după ce o dronă suspectată a fi de fabricație iraniană a lovit baza militară britanică RAF Akrotiri au scos la iveală probleme serioase. Aproximativ 200 dintre cele 2.500 de adăposturi civile înregistrate s-au dovedit inutilizabile. Inspectorii au descoperit spații transformate în depozite sau parcări, adăposturi pline de deșeuri sau locații care figurau în aplicația oficială SafeCY, dar nu puteau fi identificate pe teren, mai arată Euronews.

Autoritățile cipriote au mobilizat echipe de ingineri și funcționari pentru a accelera verificările și pentru a începe curățarea și reabilitarea spațiilor.

UE are puține instrumente pentru a interveni

În Uniunea Europeană, responsabilitatea pentru protecția civilă revine în principal statelor membre. Potrivit tratatelor europene, Bruxellesul poate doar coordona și sprijini acțiunile naționale, dar nu poate obliga statele să construiască adăposturi, să investească în buncăre sau să stabilească standarde tehnice comune. Uniunea poate interveni în special prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Acesta permite statelor să ceară ajutor atunci când capacitatea națională este depășită.

Prin programul rescEU, UE finanțează rezerve de adăposturi temporare – corturi, unități prefabricate sau tabere modulare- destinate persoanelor evacuate în urma dezastrelor sau conflictelor. Pentru perioada 2021-2027, Uniunea a alocat peste 196 de milioane de euro pentru astfel de rezerve în șase state membre.

De exemplu, Suedia deține cea mai mare rezervă, cu unități capabile să găzduiască aproximativ 36.000 de persoane. Polonia construiește mai multe „orașe container” ce pot fi instalate rapid. Aceste structuri nu sunt însă ca adăposturile subterane sau buncărele rezistente la bombardamente. Ele sunt doar adăposturi temporare pentru situații de evacuare.

Nivelul de pregătire variază semnificativ între țările europene. Finlanda are peste 50.000 de adăposturi, suficiente pentru aproximativ 85% din populație, integrate în subsoluri de clădiri publice și private. În schimb, Germania are mai puțin de 600 de buncăre funcționale. Ele pot proteja doar aproximativ 0,5% din populație. Ca urmare, guvernul a anunțat planuri de investiții de până la 30 de miliarde de euro pentru extinderea capacității până în 2030.

În alte state, precum Olanda, Franța, Italia sau Spania, infrastructura de adăposturi este foarte limitată. Aici planurile de protecție civilă s-au concentrat mai ales pe dezastre naturale.

Invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a arătat atât capacitatea, cât și limitele Uniunii Europene. Prin mecanismul de protecție civilă, UE a trimis peste 140.000 de tone de ajutor, inclusiv unități de locuire prefabricate și echipamente pentru zeci de mii de persoane. Totuși, adăposturile subterane și stațiile de metrou fortificate din Ucraina au fost construite și finanțate la nivel național.

Astfel, în timp ce UE poate mobiliza rapid ajutor în situații de criză, responsabilitatea pentru infrastructura de protecție civilă rămâne în mare parte la guvernele statelor membre.