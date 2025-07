Şoferul care a rănit 30 de oameni în Los Angeles a acţionat cu intenţie

Presupusul atacator, identificat ca fiind un bărbat de origine hispanică, s-ar fi certat cu mai multe persoane în interiorul popularului club de noapte Vermont Hollywood, după care a părăsit locul şi "a decis, din cine ştie ce motiv, să calce oameni care se aflau pe trotuar", a declarat sergentul Horacio Aguirre, din cadrul Departamentului de Poliţie din Los Angeles, pentru The Washington Post.



Aflat la volanul unui Nissan Versa, suspectul a lovit oameni care aşteptau să intre în club în jurul orei 2:00, ora locală (9:00 GMT), un punct unde se vindeau tacos şi un ghişeu pentru achitarea taxei de parcare aflat în apropiere.



Cel puţin 30 de persoane au fost rănite în atac, şapte fiind în stare critică şi şase în stare gravă. Până în prezent nu s-a înregistrat niciun deces.



Şoferul a fost înconjurat de mulţimea de oameni care l-au scos din vehicul şi au început să-l lovească, iar unul dintre cei prezenţi l-a împuşcat, a adăugat Aguirre, agent în cadrul Diviziei Centrale de Trafic din Los Angeles.



După sosirea ofiţerilor de poliţie şi a pompierilor, presupusul atacator a fost dus la spital, unde este tratat.



Majoritatea celor răniţi în accident erau femei care aşteptau la coadă în faţa localului, a declarat căpitanul Adam VanGerpen de la Departamentul de Pompieri din Los Angeles, care a mobilizat aproximativ 124 de angajaţi pentru a trata victimele.



Primăriţa oraşului Los Angeles, democrata Karen Bass, a numit incidentul o "tragedie sfâşietoare" şi a dat asigurări că "va fi efectuată o anchetă amănunţită a celor întâmplate".



"Vreau să mulţumesc celor peste 100 de agenţi de la Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD) şi de la Departamentul de Poliţie din Los Angeles (LAPD) care au intervenit la faţa locului pentru a ajuta la salvarea de vieţi", a scris ea, într-o postare pe platforma X.



Potrivit AFP, suspectul are 29 de ani, se numeşte Fernando Ramirez, şi a fost arestat şi inculpat sâmbătă pentru agresiune cu o armă potenţial mortală, a declarat Rosario Cervantes, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Poliţie din Los Angeles (LAPD).

At least 30 people were injured when a car plowed into a crowd outside a nightclub in Los Angeles. The driver was then attacked by bystanders and shot https://t.co/orqrkj2u3a pic.twitter.com/fBdFyPUi6X