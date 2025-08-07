Soldat american, arestat pentru că ar fi încercat să transmită rușilor informații despre tancuri

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   14:15
Un soldat al Armatei Statelor Unite a fost arestat miercuri, fiind acuzat că a încercat să transmită guvernului rus informații sensibile privind tancul de luptă M1A2 Abrams, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție al SUA.

Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, staționat la Fort Bliss, Texas, este cercetat pentru două capete de acuzare federale, printre care tentativa de transmitere a informațiilor de apărare națională și exportul neautorizat de date tehnice controlate.

Potrivit autorităților, Lee deținea o autorizație de securitate „top secret” și ar fi transmis, luna trecută, un card SD ce conținea documente clasificate și informații tehnice despre tancul M1A2 Abrams și alte operațiuni militare, unui presupus ofițer de informații rus.

„Arestarea de astăzi este un mesaj clar pentru oricine intenționează să trădeze Statele Unite, în special pentru militarii care au jurat să apere țara”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al FBI pentru contrainformații, potrivit Reuters.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: soldat american arestat spionaj pentru rusia
