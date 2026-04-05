Soldații americani vor avea voie să poarte arme personale în bazele militare

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că va permite militarilor să poarte arme personale în instalațiile militare, invocând al Doilea Amendament și recentele atacuri armate din bazele militare din întreaga țară, potrivit AP.

Într-un videoclip postat pe X, Hegseth a declarat că semnează un memoriu care va instrui comandanții bazelor să permită solicitările ca trupele să poarte arme de foc private „cu prezumția că acest lucru este necesar pentru protecția personală”.

El a spus că orice refuz al cererii unui membru al forțelor armate trebuie explicat în detaliu și în scris.

„Practic, bazele noastre din întreaga țară erau zone fără arme”, a spus Hegseth. „Dacă nu ești în antrenament sau nu ești polițist militar, nu puteai purta, nu puteai aduce propria armă de foc pentru protecția personală la post.”

Întrebări despre motivul pentru care militarii nu au avut acces la arme au apărut adesea în urma atacurilor armate din bazele militare ale țării . Astfel de atacuri armate au variat de la evenimente izolate între militari până la evenimente cu victime în masă, cum ar fi atacul armat comis de un psihiatru al armatei la Ford Hood din Texas în 2009, soldat cu 13 morți.

Hegseth a citat unele dintre evenimentele din videoclipul său, inclusiv un atac armat în care au fost răniți cinci soldați la Fort Stewart, Georgia, anul trecut. Oficialii au declarat că atacatorul, un sergent al armatei care lucra la bază, și-a folosit pistolul personal înainte de a fi reținut de colegii săi soldați și arestat.

„În aceste cazuri, minutele sunt o viață întreagă”, a spus Hegseth. „Iar membrii serviciului nostru au curajul și pregătirea necesare pentru a face ca acele minute prețioase și scurte să conteze.”

Politica Departamentului Apărării a interzis personalului militar să poarte arme personale în bază fără permisiunea unui comandant superior, cu un protocol strict privind modul în care trebuie depozitate armele de foc.

De obicei, personalul militar trebuie să își preia oficial armele din depozitul securizat pentru a merge în zonele de vânătoare sau la poligoanele de tragere din bază, apoi să își predea toate armele de foc imediat după utilizarea lor autorizată. Poliția militară este adesea singurul personal înarmat din bază, în afara poligoanelor de tragere, a zonelor de vânătoare sau în timpul antrenamentului, unde soldații își pot mânui armele de serviciu fără muniție.

