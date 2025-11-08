Starbucks vinde 60% din acțiunile sale din China într-o tranzacție de 4 miliarde de dolari

Conform acordului, Boyu va plăti 4 miliarde de dolari pentru a achiziționa o participație de 60% în operațiunile de retail ale Starbucks în China. Starbucks va păstra o participație de 40% în societatea mixtă și va deține și licența mărcii Starbucks.

Starbucks a intrat pe piața din China în urmă cu aproape 30 de ani și i se atribuie meritele pentru dezvoltarea culturii cafelei în această țară. China este a doua cea mai mare piață a Starbucks în afara Statelor Unite, cu 8.000 de locații.

Însă, în ultimii ani, gigantul din Seattle a întâmpinat dificultăți în China din cauza concurenței din partea unor start-up-uri chineze ieftine și cu creștere rapidă, precum Luckin Coffee. Vânzările Starbucks în China au scăzut în ultimii doi ani fiscali.

Ca urmare, Starbucks a căutat un partener care să o ajute să-și dezvolte afacerea în China, în special în orașele mai mici. În iulie, președintele și directorul executiv al Starbucks, Brian Niccol, a declarat că compania evaluează aproximativ 20 de oferte pentru o participație în companie, potrivit AP.

Niccol a declarat luni că Boyu împărtășește angajamentul Starbucks de a oferi o experiență excelentă atât clienților, cât și angajaților. De asemenea, va ajuta Starbucks să își atingă obiectivul de a ajunge la 20.000 de magazine în China în timp, a spus Niccol.

„Cunoștințele și expertiza locală aprofundată a Boyu vor contribui la accelerarea creșterii noastre în China, mai ales pe măsură ce ne extindem în orașe mai mici și în regiuni noi”, a declarat Niccol într-un comunicat.

Alex Wong, partener la Boyu Capital, a declarat că Starbucks a construit o legătură profundă cu consumatorii chinezi de-a lungul a aproape trei decenii.

„Acest parteneriat reflectă convingerea noastră comună în puterea durabilă a acestui brand și oportunitatea de a aduce și mai multă inovație și relevanță locală clienților din toată China”, a declarat Wong într-un comunicat.

Sediul central al Starbucks în China va rămâne în Shanghai. Boyu Capital, fondată în 2011, are birouri în Shanghai, Hong Kong, Singapore și Beijing.

Companiile au declarat că se așteaptă să finalizeze tranzacția în al doilea trimestru al anului fiscal 2026 al Starbucks. Anul fiscal 2026 al Starbucks a început pe 29 septembrie.

Acțiunile Starbucks au rămas neschimbate în tranzacțiile după închiderea bursei.

(sursa: Mediafax)