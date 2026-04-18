Strâmtoarea Ormuz din nou închisă. Iranul reacționează dur la blocada SUA

Comandamentul comun al armatei iraniene a emis sâmbătă o declarație privind situația din Strâmtoarea Ormuz, a relatat presa de stat, citată de Sky News.

Donald Trump a insistat vineri că SUA își vor menține blocada porturilor iraniene din Golful Persic, în ciuda faptului că Iranul a ridicat închiderea de facto a principalei rute de transport maritim.

Armata iraniană închide Strâmtoarea Ormuz

Un purtător de cuvânt al Cartierului General Central al Hazrat Khatam al-Anbiya a declarat că principala rută de transport maritim va „reveni la starea anterioară” de control strict din cauza refuzului SUA de a ridica blocada.

Postul de radio și televiziune de stat iraniană IRIB a transmis, sâmbătă, că acest lucru înseamnă că principala rută de transport maritim „este acum închisă din nou, iar trecerea necesită aprobarea IRANULUI”.

Într-o declarație, armata a declarat, acum câteva minute, că strâmtoarea „a revenit la starea sa anterioară” deoarece SUA au refuzat să ridice blocada maritimă asupra porturilor iraniene din Golf.

Iranul a anunțat că va ridica blocada din strâmtoarea Ormuz vineri, după ce un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban a intrat în vigoare.

Donald Trump zădărnicește traficul prin Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump a mulțumit Iranului pentru deschiderea strâmtorii, dar a spus că blocada americană de represalii asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene „va rămâne în vigoare” până la ajungerea la un acord.

Traficul pe calea navigabilă s-a intensificat pentru scurt timp în această dimineață, în ceea ce Reuters a numit „prima mișcare majoră de nave” prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului.

Iranul declarase Strâmtoarea Ormuz închisă în mod oficial la scurt timp după începerea atacului american, la data de 28 februarie.

Oficialii au specificat ulterior că trecerea era posibilă cu aprobarea Iranului, dar nu și pentru navele „ostile” afiliate SUA și Israelului.

Cu toate acestea, foarte puține nave au trecut în practică prin zonă, iar perturbările au afectat grav economiile globale și au provocat o creștere masivă a prețurilor la energie.

Potrivit datelor consultate de Reuters, un convoi format din opt petroliere traversa sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, prin apele iraniene aflate la sud de insula Larak.

Totodată, mai multe nave au fost observate apropiindu-se de strâmtoare și apoi întorcându-se încă de vineri după-amiază, semn că trecerea era în continuare restricționată, notează Reuters.