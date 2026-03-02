x close
Strâmtoarea Ormuz este închisă. Gărzile Revoluționare Iraniene anunță că vor incendia orice navă care se apropie

de Redacția Jurnalul    |    02 Mar 2026   •   22:33
Sursa foto: Hepta/Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol

Comandantul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim şi că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo, relatează presa iraniană citată de Reuters.

Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturile de petrol ale ţărilor din Golf. Deşi Iranul a infirmat anterior că ar fi închis această rută ca represalii după atacurile aeriene lansate sâmbătă împotriva sa de SUA şi Israel, strâmtoarea era de facto închisă, operatorii navelor evitând zona de conflict.

Gărzile Revoluţionare iraniene au susţinut luni mai devreme că au lovit cu două drone în strâmtoarea Ormuz un petrolier ce ar avea legături cu SUA. Operatorul petrolierului "Athe Nova", ce navighează sub pavilionul statului Honduras, nu a transmis deocamdată clarificări privind situaţia reală a navei, scrie AGERPRES

