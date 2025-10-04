Incident șocant în Toulouse: Zeci de studenți la Medicină, găsiți în lenjerie intimă și legați de copaci într-o pădure în timpul unei „inițieri”. Trei au ajuns la spital

Evenimentul ar fi avut loc în timpul unei zile de integrare, care s-a transformat într-un adevărat coșmar. Un șofer care trecea prin zonă a alertat autoritățile în jurul orei 14:00, după ce a observat o tânără legată de un copac cu bandă adezivă și mai multe persoane dezorientate și sumar îmbrăcate, aparent în stare de ebrietate, potrivit presei din Franța.

În total, aproximativ 30 de pompieri au intervenit, inclusiv echipe speciale cu câini, drone și salvatori acvatici. Cei trei studenți au primit îngrijiri medicale, iar viața lor nu este în pericol.

Parchetul din Toulouse a deschis o anchetă pentru hărțuire și punerea în pericol a vieții altora, după ce decanul Facultății de Medicină a depus o plângere oficială.

Autoritățile încearcă acum să identifice persoanele responsabile de organizarea acestei „activități” periculoase, care, potrivit anchetatorilor, ar putea reprezenta un nou caz de hărțuire gravă în mediul universitar francez.

Amintim că în 2018, o altă controversă a izbucnit la Spitalul Universitar din Toulouse, după ce mai multe studente au fost supuse unor acte de umilire și abuz în cadrul unui eveniment similar de „inițiere”.

În Franța, hărțuirea este o infracțiune pedepsită cu până la șase luni de închisoare și o amendă de 7.500 de euro.