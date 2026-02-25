SUA avertizează Ucraina să evite atacurile asupra Rusiei care afectează interesele americane

Informația a fost confirmată de Olha Stefanishyna, ambasadoarea Ucrainei la Washington, care a declarat că a primit un „demers diplomatic” din partea Departamentului de Stat al SUA, în urma unui atac cu drone asupra portului rus Novorossiysk, în noiembrie, scrie FT.

Avertismentul vine într-un moment sensibil, la patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, și reflectă o schimbare de ton în poziția Washingtonului față de conflict.

Atacul ucrainean a vizat portul Novorossiysk, unul dintre cele mai importante hub-uri de export petrolier ale Rusiei.

Două petroliere aparținând așa-numitei „flote fantomă” a Moscovei au fost avariate, alături de un terminal al Caspian Pipeline Consortium, infrastructură parțial deținută de companii americane precum Chevron și Exxon.

Stefanishyna a precizat că mesajul SUA nu vizează atacurile asupra infrastructurii militare sau energetice rusești, ci strict acele operațiuni care pot prejudicia investiții sau active americane.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat anterior că lovirea infrastructurii energetice ruse reprezintă o formă de „sancțiuni” menite să reducă capacitatea Kremlinului de a finanța războiul.

Ucraina nu a confirmat oficial implicarea în atacurile asupra terminalului CPC.

În ciuda avertismentului, oficialii ucraineni afirmă că nu se simt abandonați de Washington, deși lipsa unei delegații americane de rang înalt la Kiev, cu ocazia aniversării invaziei, a fost remarcată.

La nivel internațional, SUA s-au abținut recent de la un vot în cadrul ONU, privind o rezoluție propusă de Ucraina pentru susținerea păcii durabile. Această poziție a fost percepută la Kiev ca o îndepărtare de sprijinul ferm oferit anterior.

Oficialii ucraineni au semnalat și lipsa de reacție a administrației Trump față de atacurile rusești asupra companiilor americane din Ucraina, inclusiv asupra facilităților Boeing, Flex și Mondelez.

În acest context, liderul rus Vladimir Putin își menține cererile maximale, în timp ce negocierile de pace rămân blocate, iar strategia SUA de a se poziționa „la mijloc” provoacă nemulțumire la Kiev.

(sursa: Mediafax)