SUA: Cel puțin 10 cercetători implicați în proiecte sensibile au murit sau au dispărut în ultimii ani

„Conducem eforturile de a căuta legături între oamenii de știință dispăruți și cei decedați”, afirmă FBI-ul, adăugând că „colaborează cu Departamentul Energiei, Departamentul Apărării și cu partenerii noștri din forțele de ordine de la nivel statal și local pentru a găsi răspunsuri”, potrivit CNN.

Separat, Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, a anunțat că va investiga rapoartele privind decesele și disparițiile persoanelor respective, despre care a afirmat că aveau acces la informații științifice sensibile.

Rapoartele „ridică semne de întrebare cu privire la o posibilă legătură sinistră” între decese și dispariții, a transmis comisia, solicitând informări pe această temă din partea FBI, a Departamentului Apărării, a Departamentului Energiei și a NASA.

Departamentul Apărării a afirmatdoar că va răspunde direct comisiei, iar Departamentul Energiei a redirecționat întrebările către Casa Albă.

Circumstanțele cazurilor variază foarte mult. Unele implică omucideri nerezolvate, în timp ce altele sunt cazuri de persoane dispărute fără semne de act criminal.

Casa Albă a transmis că lucrează, de asemenea, cu agențiile federale pentru a investiga orice legături potențiale între decese și dispariții, Donald Trump referindu-se la această chestiune ca fiind „o problemă destul de serioasă”.

„Este foarte puțin probabil ca aceasta să fie o coincidență”, a declarat duminică pentru Fox News James Comer, președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, un republican.

Seria de decese și dispariții misterioase a început în 2023, spun legislatorii, odată cu moartea lui Michael David Hicks, un om de știință care a lucrat la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA timp de aproape 25 de ani.

Hicks, în vârstă de 59 de ani, a murit pe 30 iulie 2023. În timpul carierei sale la JPL, s-a specializat în comete și asteroizi, potrivit Societății Americane de Astronomie. Cauza decesului său nu a fost dezvăluită.

În anii care au urmat, mai multe persoane legate de JPL au murit sau au dispărut: Frank Maiwald, specialist în cercetarea spațială, a murit în Los Angeles în 2024, la vârsta de 61 de ani.

Monica Reza, o ingineră aerospațială în vârstă de 60 de ani, a dispărut în timp ce făcea drumeții într-o pădure din Los Angeles în iunie 2025.

De asemenea, este dat dispărut William Neil McCasland, un general-maior în rezervă al Forțelor Aeriene, care nu a mai fost văzut de când a ieșit din casa sa din Albuquerque, New Mexico, pe 27 februarie, lăsând în urmă telefonul, ochelarii de vedere și dispozitivele portabile. FBI-ul este acum implicat în căutări.

McCasland a fost în centrul unora dintre cele mai avansate cercetări aerospațiale ale Pentagonului și a comandat odată Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene de la Baza Aeriană Wright-Patterson.

La câteva luni după dispariția bărbatului de 68 de ani, oficialii încă nu pot spune unde s-a dus, de ce a plecat sau dacă a fost implicată și altă persoană.

Alți doi dispăruți, Melissa Casias și Anthony Chavez, lucrau la Laboratorul Național Los Alamos, o importantă instituție de cercetare nucleară din New Mexico.

Casias, în vârstă de 53 de ani, a fost văzută ultima oară mergând pe o autostradă lângă Talpa, New Mexico, în iunie 2025, potrivit Poliției Statale din New Mexico, lăsându-și lucrurile acasă și un telefon care fusese resetat la setările din fabrică.

Departamentul de Siguranță Publică din New Mexico a afirmat pentru CNN că există o anchetă deschisă privind dispariția lui Casias, dar a adăugat că nu se suspectează nicio infracțiune.

Chavez, un pensionar de 78 de ani care lucra ca șef de echipă de supraveghere a construcțiilor la șantier, a dispărut și el în mai 2025, potrivit poliției din Los Alamos.

În ultimele luni, decesele mai multor oameni de știință renumiți au alimentat, de asemenea, speculațiile.

Un profesor de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, Nuno F.G. Loureiro, a fost împușcat mortal la domiciliul său din apropierea orașului Boston în decembrie 2025 de către un bărbat înarmat.

Fizicianul și cercetătorul în domeniul fuziunii, în vârstă de 47 de ani, a condus Centrul de Știința Plasmei și Fuziune al MIT, unde și-a propus să promoveze tehnologia energiei curate și alte cercetări.

Carl Grillmair a fost împușcat mortal la vârsta de 67 de ani la domiciliul său din afara Los Angelesului, în februarie. Autoritățile au arestat un suspect despre care nu cred că îl cunoștea pe Grillmair, potrivit KABC. Astrofizicianul lucra la Institutul de Tehnologie din California, colabora cu NASA și era renumit pentru studiile sale privind căutarea apei pe planete din afara sistemului nostru solar.

Fostul ofițer de informații al Forțelor Aeriene ale SUA, Matthew James Sullivan, în vârstă de 39 de ani, a murit și el în 2024 înainte de a putea depune mărturie într-un caz federal de denunțare privind OZN-urile, a declarat reprezentantul Eric Burlison din Missouri, îndemnând FBI-ul să investigheze.

În ultimele zile, moartea lui Amy Eskridge din 2022 a atras atenția. Eskridge, în vârstă de 34 de ani, a cofondat Institutul pentru Științe Exotice din Huntsville, Alabama, potrivit necrologului său.

