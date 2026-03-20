Trump deschide un nou front în Iran: lupte intense pentru controlul Strâmtorii Ormuz

SUA deschid un nou front în Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Lovituri aeriene și tensiuni globale în creștere

Statele Unite au lansat o ofensivă militară amplă împotriva Iranului, cu scopul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Escaladarea conflictului riscă să destabilizeze piața globală a petrolului și să amplifice tensiunile geopolitice într-o regiune deja volatilă, potrivit Daily Mail.

Ofensivă totală: avioane și elicoptere americane atacă navele iraniene

Administrația condusă de Donald Trump a ordonat deschiderea unui nou front militar împotriva Iranului, în încercarea de a sparge blocada din Strâmtoarea Ormuz.

Forțele americane au mobilizat avioane de atac A-10 Warthog și elicoptere Apache, care au lansat raiduri asupra navelor iraniene și dronelor din zonă.

Potrivit Pentagonului, operațiunea vizează neutralizarea amenințărilor și reluarea traficului maritim într-un punct strategic prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Strâmtoarea Ormuz, blocată: doar 90 de nave au trecut de la începutul războiului

Situația din teren rămâne însă complicată. De la izbucnirea conflictului, doar aproximativ 90 de nave au reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz, un declin dramatic față de traficul obișnuit. Pentagonul analizează posibilitatea ca navele de război americane să escorteze petrolierele și cargourile comerciale, însă experții avertizează că reluarea fluxului normal ar putea dura săptămâni, în condițiile în care amenințările persistă.

Iranul ripostează cu drone și bărci explozive

Iranul a răspuns ofensiv, utilizând tactici asimetrice care includ bărci rapide fără echipaj, încărcate cu explozibili, drone de atac și alte mijloace de lovire la distanță. Aceste metode au complicat intervenția forțelor americane, transformând zona într-un teatru de război imprevizibil. În paralel, Statele Unite au lansat lovituri asupra bazelor militare iraniene și asupra bateriilor de rachete de croazieră, distrugând, potrivit declarațiilor oficiale, peste 120 de nave ale Iranului.

Aliații ezită: Europa cere dezescaladare

Deși mai multe state importante – inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia și Olanda – și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la securizarea rutei, acestea au subliniat că nu vor interveni militar imediat.

Consiliul European a cerut reducerea tensiunilor și reluarea fluxurilor energetice, în contextul creșterii accelerate a prețului petrolului.

Petrolul explodează: prețuri peste 100 de dolari/baril

Impactul economic al conflictului este deja vizibil. Prețul petrolului a crescut cu peste 40% de la începutul confruntărilor, depășind pragul de 100 de dolari pe baril. Această evoluție pune presiune pe economiile globale, alimentând inflația și incertitudinea pe piețele financiare. În același timp, Iranul continuă să exporte cantități semnificative de petrol, în ciuda sancțiunilor occidentale, iar China rămâne unul dintre principalii cumpărători.

SUA și Israel, coordonare tensionată

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că va respecta cererea lui Trump de a evita atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene, după un incident controversat legat de cel mai mare zăcământ de gaze din lume.

Deși relația dintre cei doi lideri rămâne strânsă, au apărut semnale de divergență privind strategia militară.

Miză globală uriașă

Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte geopolitice ale lumii, iar controlul acesteia are implicații directe asupra economiei globale. Orice blocaj prelungit riscă să genereze efecte în lanț, de la creșterea prețurilor la combustibili până la perturbarea comerțului internațional. În acest context, ofensiva militară lansată de Statele Unite marchează o nouă etapă periculoasă a conflictului cu Iranul, cu consecințe greu de anticipat pe termen lung.