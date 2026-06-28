SUA au lovit din nou Iranul. Trump amenință Teheranul: „Republica Islamică nu va mai exista!”

Comandamentul Central al SUA, CENTCOM, a anunțat că loviturile de sâmbătă au fost efectuate „ca răspuns direct la agresiunea iraniană continuă împotriva transportului comercial”. Potrivit armatei americane, au fost vizate infrastructură militară de supraveghere, sisteme de comunicații, poziții de apărare antiaeriană, depozite de drone și capabilități de minare.

CENTCOM susține că Iranul a avut șansa să respecte acordul de încetare a focului, dar a ales să continue atacurile. Armata americană afirmă că o dronă de atac iraniană a lovit sâmbătă dimineață petrolierul M/T Kiku, sub pavilion Panama, care tranzita zona Strâmtorii Hormuz cu peste două milioane de barili de țiței la bord.

Incidentul a venit după atacul asupra navei M/V Ever Lovely, care a determinat prima rundă de lovituri americane de vineri. Washingtonul afirmă că atacurile Iranului asupra navelor comerciale reprezintă o amenințare directă la adresa libertății de navigație într-una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

„Tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz continuă. Forțele americane rămân vigilente, letale și pregătite”, a transmis CENTCOM.

După noua rundă de lovituri, președintele Donald Trump a publicat un mesaj dur pe Truth Social, în care a avertizat că SUA ar putea trece la o acțiune militară mult mai amplă.

„Poate veni un moment în care nu vom mai putea fi rezonabili și vom fi forțați să terminăm militar treaba pe care am început-o cu succes”, a transmis Trump. „Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista.”

Vicepreședintele JD Vance a transmis, la rândul său, că SUA consideră că au respectat armistițiul și că violența va primi un răspuns pe măsură. „Iranul a semnat un acord de încetare a focului. Noi l-am respectat. Dacă au neînțelegeri privind aplicarea memorandumului, pot ridica telefonul. Dar violența va fi întâmpinată cu violență”, a spus Vance.

După loviturile americane, Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că forțele navale și aerospațiale au lansat o operațiune comună cu rachete și drone împotriva unor obiective militare americane din Kuweit și Bahrain.

Potrivit declarațiilor transmise de presa iraniană, au fost vizate baza Ali al-Salem din Kuweit și facilități ale Flotei a V-a americane din Port Salman, Bahrain. Gardienii Revoluției au susținut că au distrus opt facilități militare americane importante, însă evaluările independente privind pagubele nu erau clare imediat după atacuri.

Teheranul acuză Washingtonul că a încălcat clauza 1 a Memorandumului de la Islamabad și avertizează că orice nouă agresiune va primi un „răspuns zdrobitor”.

Escaladarea are loc la mai puțin de două săptămâni după semnarea Memorandumului de la Islamabad, acord interimar care ar fi trebuit să ducă la oprirea operațiunilor militare și la deschiderea unei perioade de negocieri pentru un acord final.

Documentul prevede încetarea operațiunilor militare, menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz pentru transportul comercial și reluarea discuțiilor privind programul nuclear iranian, sancțiunile și statutul forțelor americane din regiune.

În practică, însă, Washingtonul și Teheranul se acuză reciproc de încălcarea acordului. SUA susțin că Iranul atacă nave comerciale și încearcă să-și impună controlul asupra tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz. Iranul acuză Statele Unite că folosesc acordul pentru a-și menține presiunea militară și influența regională.

Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul central al crizei. Prin această rută trece o parte importantă a exporturilor mondiale de petrol, iar orice perturbare majoră poate avea efecte imediate asupra prețurilor globale la energie.

(sursa: Mediafax)