Donald Trump avertizează Londra: Divergențele pe tema Iranului pot anula vizita de stat a Regelui Charles

Conflictul diplomatic a izbucnit după ce Marea Britanie a refuzat inițial să permită utilizarea bazelor sale militare în sprijinul operațiunilor americane din Iran. Deși Londra a participat ulterior la acțiuni defensive împotriva atacurilor iraniene, Trump a criticat dur poziția guvernului britanic, afirmând că acesta nu oferă suficient sprijin, scrie CNN.

Președintele american a mers mai departe, comparându-l pe Starmer cu lideri istorici și sugerând că Marea Britanie nu mai este „un aliat de top”.

În acest climat tensionat, tot mai mulți politicieni britanici pun sub semnul întrebării oportunitatea unei vizite oficiale a regelui Charles în SUA. Vizita, așteptată în primăvara acestui an, ar coincide cu celebrarea a 250 de ani de la independența americană. Unii parlamentari avertizează că există riscul ca monarhul britanic să fie pus într-o situație delicată, în contextul declarațiilor imprevizibile ale lui Trump.

Guvernul britanic a încercat până acum să gestioneze relația cu Trump printr-o abordare diplomatică prudentă și conciliantă. Premierul Starmer a evitat confruntările directe și a mizat pe dialog și cooperare, inclusiv prin gesturi simbolice precum invitația regală adresată liderului american. Totuși, experții consideră că această strategie nu mai funcționează în actualul context.

Autoritățile britanice se confruntă acum cu o decizie dificilă: menținerea vizitei, cu riscul unor noi tensiuni publice sau amânarea acesteia, cu posibilitatea de a irita administrația americană. Deocamdată, guvernul de la Londra evită să confirme detaliile vizitei, subliniind că planurile nu sunt încă definitive. Disputa are loc într-un moment sensibil, în care războiul din Iran influențează relațiile internaționale și politica internă britanică.

Chiar și politicieni care inițial susțineau implicarea Marii Britanii în conflict au început să își nuanțeze pozițiile, pe fondul opoziției publice față de un nou război. În acest context, relația dintre Washington și Londra pare mai fragilă ca oricând, iar vizita regală ar putea deveni prima victimă diplomatică majoră.

