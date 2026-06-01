Patru medalii pentru România la Cupa Mondială de canotaj de la Sevilla

Cel mai valoros rezultat a fost obținut de Simona Radiș și Ancuța Bodnar. Cele două sportive au revenit în barca de dublu vâsle feminin și au câștigat finala probei cu timpul de 7 minute, 1 secundă și 5 sutimi.

Româncele au terminat pe primul loc în fața echipajelor din Olanda și Irlanda. Revenirea lor în aceeași barcă vine după un sezon în care au concurat în formule diferite, transmite Federația Română de Canotaj pe pagina sa de Facebook.

A doua medalie a României a fost obținută în proba de dublu rame masculin. Florin Lehaci și Ștefan Berariu au încheiat finala pe locul al doilea, cu timpul de 6 minute, 29 de secunde și 46 de sutimi. Aurul a revenit Noii Zeelande, iar Lituania a completat podiumul.

Prima medalie de bronz a fost câștigată în proba de patru vâsle feminin. Echipajul format din Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Mariana-Laura Dumitru a terminat cursa pe locul al treilea, în 6 minute, 31 de secunde și 15 sutimi.

O altă clasare pe podium a venit în proba de opt plus unu masculin. Echipajul României a ocupat poziția a treia, cu timpul de 5 minute, 35 de secunde și 50 de sutimi, fiind devansat doar de Olanda și Marea Britanie.

Cele patru medalii au adus României un start promițător în noul sezon al Cupei Mondiale de canotaj.

