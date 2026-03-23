SUA cer un final rapid în Iran, dar Teheranul spune „NU” negocierilor

Statele Unite doresc să încheie conflictul cu Iranul până la data de 9 aprilie, astfel încât Donald Trump să poată primi Premiul Național al Israelului, potrivit Ynet, care citează o sursă israeliană.

În același timp, autoritățile iraniene au respins ideea unor negocieri directe cu Statele Unite, în timp ce tensiunile din regiune continuă să crească de la zi la zi.

Președintele SUA a afirmat că au existat două zile de discuții între Washington și Teheran, care ar fi vizat un plan pentru oprirea războiului. De asemenea, el a spus că SUA au renunțat la un ultimatum de 48 de ore care viza atacuri asupra centralelor electrice din Iran.

În paralel, un oficial israelian a declarat că termenul de 9 aprilie reprezintă o țintă stabilită de Washington pentru finalizarea conflictului.

Același oficial a menționat că discuțiile dintre SUA și Iran ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii în Pakistan. Cu toate acestea, Israelul nu a primit informații despre eventuale contacte dintre Washington și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Luni, în timp ce Donald Trump a vorbit despre progrese privind negocierile, Iranul a negat orice formă de dialog direct cu Statele Unite.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a negat orice formă de negocieri cu Statele Unite în vederea rezolvării conflictului din Orientul Mijlociu și a catalogat informațiile transmise ca fiind false.

De asemenea, tot luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat pentru agenția IRNA că „Iranul nu a purtat negocieri cu Statele Unite”, și a respins afirmațiile președintelui Donald Trump conform cărora Washingtonul și Teheranul au realizat progrese majore în discuții, potrivit CNN.

Dacă termenul de 9 aprilie va fi respectat, acest lucru ar putea crea contextul pentru o posibilă vizită a lui Trump în Israel, cu ocazia Zilei Independenței, unde ar urma să primească Premiul Israel.

(sursa: Mediafax)