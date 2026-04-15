JD Vance anunță că SUA nu mai finanțează Ucraina: ce înseamnă pentru război

Schimbare de politică în SUA: Washingtonul oprește ajutorul militar pentru Ucraina

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că oprirea finanțării americane pentru efortul de război al Ucrainei reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale actualei administrații. Decizia marchează o schimbare semnificativă de politică externă și transferă responsabilitatea către aliații europeni.

SUA își retrage sprijinul militar direct pentru Ucraina

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a anunțat marți, 14 aprilie, că Washingtonul nu va mai finanța direct achiziția de armament pentru Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment universitar și subliniază o schimbare majoră de strategie în politica externă americană, potrivit Kyiv Post.

Potrivit lui Vance, administrația actuală consideră că rolul SUA în susținerea militară a Kievului trebuie redus semnificativ, iar responsabilitatea ar trebui preluată de statele europene.

„Le-am spus europenilor că, dacă vor să cumpere arme, pot face acest lucru, însă Statele Unite nu mai cumpără armament pentru a-l trimite în Ucraina”, a explicat vicepreședintele.

„SUA a ieșit din această afacere”

Oficialul american a fost categoric în privința noii direcții adoptate de Washington, afirmând că Statele Unite „au ieșit din această afacere”. Mai mult, el a calificat decizia drept „un lucru foarte bun”, sugerând că administrația actuală vede această schimbare ca pe un succes strategic.

Declarațiile vin într-un context geopolitic tensionat, în care sprijinul internațional pentru Ucraina rămâne un subiect sensibil, iar presiunea asupra aliaților occidentali crește.

O poveste personală folosită ca argument politic

În discursul său, Vance a relatat și o întâlnire din timpul campaniei sale pentru Senat, când un alegător american de origine ucraineană i-a cerut să susțină Ucraina.

Potrivit vicepreședintelui, răspunsul său a fost unul direct: a subliniat că, odată ce o persoană devine cetățean american, loialitatea sa principală trebuie să fie față de Statele Unite, nu față de țara de origine.

Această anecdota a fost folosită pentru a întări ideea că prioritățile politicii externe americane trebuie să reflecte interesele interne ale SUA.

Schimbare radicală față de politica administrației anterioare

Noua abordare marchează o ruptură clară față de politica precedentă, când administrația anterioară a oferit Ucrainei sprijin masiv. În ultimii ani, Washingtonul a direcționat zeci de miliarde de dolari către Kiev, sub formă de ajutor militar, financiar și umanitar.

După revenirea la putere a noii administrații, direcția s-a schimbat vizibil. SUA au oprit aprobarea unor noi pachete de ajutor și au transmis că nu mai doresc să joace rolul principal în furnizarea de armament pentru Ucraina.

Europa, chemată să preia conducerea

Mesajul transmis de Washington este clar: aliații europeni trebuie să își asume un rol mai activ în sprijinirea Ucrainei. Această repoziționare ar putea avea consecințe majore asupra echilibrului de forțe din regiune și asupra modului în care este gestionat conflictul.