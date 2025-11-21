Tablou vândut cu o sumă incredibilă, la o licitație din New York

Oferit spre vânzare joi de Sotheby's la New York, un autoportret realizat de Frida Kahlo a devenit cea mai scumpă pictură creată vreodată de o artistă.

Vândută la licitație pentru 54,6 milioane de dolari, pictura din 1940, intitulată Visul (Dormitorul), o înfățișează dormind într-un pat care pare să plutească pe cer, înconjurat de un schelet masiv ale cărui picioare sunt înconjurate de bețe de dinamită, potrivit Le Figaro.

Această pictură a Fridei Kahlo este o imagine „foarte personală”, în care „ea îmbină motive folclorice din cultura mexicană cu suprarealismul european”, a explicat, pentru AFP, Anna Di Stasi, șefa departamentului de artă latino-americană de la Sotheby's.

Artista mexicană, care a murit în 1954 la vârsta de 47 de ani, „nu a fost întru totul de acord” cu asocierea operei sale cu mișcarea suprarealistă, a adăugat expertul.

Scheletul mare înfățișat deasupra patului nu există doar în pictură: Frida Kahlo avea de fapt un obiect asemănător deasupra patului său, potrivit Sotheby’s.

Durerea și moartea au fost întotdeauna elemente centrale ale operei sale.

De-a lungul vieții sale, Frida Kahlo a avut o sănătate fragilă, marcată de o boală din copilărie, poliomielită și un grav accident de autobuz în 1925.

De altfel, ea a pictat multe dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale în timp ce era imobilizată la pat, între intervenții chirurgicale și dureri cronice.

Pictura nu a mai fost expusă public din anii ’90 și este piesa centrală a unei licitații dedicate suprarealismului, care include peste 100 de lucrări semnate de Salvador Dalí, Rene Magritte, Max Ernst și Dorothea Tanning.

Colecția provine de la un proprietar privat al cărui nume nu a fost făcut public.

Până la licitația de la New York nicio femeie nu reușise să treacă de pragul de 50 de milioane, o piatră de hotar depășită de peste 150 de ori de bărbați.

Până acum, cel mai scump tablou vândut de o artistă a fost o lucrare din 1932 a americancei Georgia O’Keeffe, care a ajuns la 44,4 milioane de dolari în 2014. Recordul pentru Frida Kahlo a fost un alt autoportret din 1949, „Diego și cu mine”, care s-a vândut cu 34,4 milioane de dolari.

