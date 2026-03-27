Țara care a ieftinit benzina cu peste 25% peste noapte

Măsura este menită să atenueze efectele crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

„De la miezul nopții din 26 martie 2026 până pe 15 aprilie 2026, inclusiv, cota taxei de protecție a mediului pentru benzină (cu excepția etanolului), motorină și combustibil pentru aviație va fi de 0 VND pe litru”, a anunțat guvernul într-un comunicat de vineri, potrivit Le Figaro.

Această ajustare reduce prețul benzinei fără plumb 95 cu 26,17% și prețul motorinei cu 15,42%, conform cifrelor de la Ministerul Comerțului.

Națiunea din Asia de Sud-Est își revizuise deja prețurile la combustibili miercuri, după o creștere bruscă a prețurilor la motorină care a dus la mai mult decât dublarea prețurilor de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Vietnamul a solicitat recent asistență pentru combustibili din partea mai multor țări, inclusiv Qatar, Kuweit, Algeria și Japonia. Țara cu o populație de 100 de milioane de locuitori a semnat luni un acord cu Rusia privind producția de petrol și gaze.

