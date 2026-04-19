Jurnalul.ro Ştiri Externe Teheranul transmite un mesaj dur Statelor Unite. Masoud Pezeshkian: "Nimeni nu le-a dat dreptul să priveze Iranul de programul său nuclear"

Teheranul transmite un mesaj dur Statelor Unite. Masoud Pezeshkian: "Nimeni nu le-a dat dreptul să priveze Iranul de programul său nuclear"

de Redacția Jurnalul    |    19 Apr 2026   •   15:40
Teheranul transmite un mesaj dur Statelor Unite. Masoud Pezeshkian: &quot;Nimeni nu le-a dat dreptul să priveze Iranul de programul său nuclear&quot;
Sursa foto: Hepta/Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, respinge cerințele SUA de predare a uraniului îmbogățit.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat, duminică, faptul că omologul său american, Donald Trump, nu are niciun temei să priveze Iranul de drepturile sale nucleare.

Președintele SUA spune că Iranul nu ar trebui să își exercite drepturile nucleare, dar nu explică de ce. Și cine este el în lumea asta să priveze oamenii de drepturile lor legitime?

Din punct de vedere uman, fiecare persoană liberă, indiferent de religie, crez, rasă sau etnie, trebuie să se bucure de drepturile sale inalienabile.

Și cerem, de asemenea, ca toate popoarele să fie tratate în mod echitabil și just în cadrul sistemului internațional”, a declarat Masoud Pezekian.

SUA vrea uraniul îmbogățit al Iranului

Reacția înaltului oficial iranian vine pe fondul poziției adoptate de Administrația Trump odată cu izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu, potrivit căreia împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară este un obiectiv cheie al războiului.

Iranul a declarat anterior că nu dezvoltă astfel de arme și a respins limitările impuse programului său nuclear.

De asemenea, SUA nu vrea să permită  nici îmbogățirea uraniului de către Iran în scopuri civile și cere Teheranului să îl predea, în caz contrar amenințând că îl va lua cu forța.

O nouă rundă de negoceri Iran-SUA nu a fost decisă, mai ales în contextul blocadei americane în Strâmtoara Ormuz. 

Însă dimineața, în capitala Pakistanului s-au intensificat măsurile de securitate. Au fost mobilizați mai mulți polițiști și au fost instalate puncte de control, deși pregătirile nu au atins nivelul înregistrat în weekendul trecut, potrivit Al Jazeera.

Subiecte în articol: iran sua uraniu imbogatit Masoud Pezeshkian
