Tensiuni între Grecia și Turcia. Atena acuză pescuit ilegal în Marea Egee

„Cerem Uniunii Europene să intervină. Frontierele noastre maritime sunt și frontiere europene, iar dreptul mării se aplică tuturor”, a declarat ministrul grec al Transporturilor Maritime, Vasilis Kikilias, potrivit Politico.

Vasilis Kikilias a ridicat problema „comportamentului provocator al vecinilor noștri turci în ceea ce privește pescuitul ilegal, nerespectarea dreptului mării și contestarea drepturilor suverane” în timpul unei întâlniri desfășurate vineri, la Atena, cu comisarul european pentru Pescuit și Oceane, Costas Kadis.

Deși sunt aliați în NATO, Grecia și Turcia se află de decenii în conflict din cauza mai multor dispute bilaterale, printre care revendicările privind zonele maritime din Marea Egee și problema de lungă durată a Ciprului.

Grecia a stabilit mai multe zone de pescuit restricționat în Marea Egee, însă unele dintre acestea sunt contestate de Turcia, care susține că nu se află sub controlul Atenei.

Potrivit unui raport Bloomberg, guvernul turc pregătește un vot până în luna iunie asupra așa-numitei „Legi a Patriei Albastre”, care ar oficializa revendicările Ankarei asupra unor zone maritime din Marea Egee și estul Mării Mediterane.

Orice tentativă unilaterală de a aplica revendicări maritime în afara cadrului dreptului internațional „este, în esență, sortită eșecului”, a declarat joi ministrul grec de Externe, Giorgos Gerapetritis.

