„Escrocul de pe Tinder”, israelianul Simon Leviev, a scăpat basma curată de acuzațiile de fraudă

Escrocul israelian Simon Leviev, devenit celebru datorită documentarului Netflix (Tinder Swindler) „Escrocul de pe Tinder”, a fost eliberat în Georgia după ce a petrecut două luni în arest în așteptarea extrădării în Germania, a anunțat vineri avocatul său, scrie Jamaica Observer.

Leviev, în vârstă de 35 de ani, al cărui nume real este Shimon Yehuda Hayut, a devenit cunoscut după ce rapoartele de investigație și acoperirea presei au scos la iveală un tipar de fraudă romantică și infracțiuni financiare, în timp ce autoritățile germane au urmărit extrădarea sa.

Acesta a fost arestat pe aeroportul Batumi pe 15 septembrie, în urma unei notificări roșii Interpol solicitate de Germania, și de atunci a fost reținut într-un penitenciar din orașul Kutaisi, din vestul țării. Leviev a fost eliberat „fără nicio condiție” după ce Germania și-a retras cererea de extrădare, a declarat jurnaliștilor avocata sa, Mariam Kublashvili.

„Cazul împotriva lui a fost complet închis”, a spus ea, adăugând că nu i s-a cerut să plătească cauțiunea, să semneze vreun angajament legal sau să accepte restricții de călătorie.

Ea a declarat că procurorii germani au deschis un dosar împotriva lui Leviev în urma unei plângeri depuse de o femeie din Berlin, care a susținut că acesta a fraudat-o cu până la 50.000 de euro (58.000 de dolari) după ce a întâlnit-o pe aplicația de dating Tinder.

El risca până la 10 ani de închisoare dacă era găsit vinovat, dar rămâne neclar de ce autoritățile germane au retras cazul, deși Kublashvili a atribuit decizia „lipsei de dovezi”.

Între 2017 și 2019, Leviev ar fi folosit Tinder pentru a se da drept un moștenitor bogat și a păcăli femeile să-i avanseze sume mari de bani, pe care nu le-a rambursat niciodată.

Schema sa a devenit unul dintre cele mai notorii exemple de „catfishing” – crearea unei personalități online false pentru a atrage victimele în încurcături emoționale și financiare.

În cazul lui Leviev, înșelăciunea elaborată ar fi implicat stiluri de viață luxoase false, gărzi de corp și avioane private, ceea ce a făcut ca escrocheria să fie neobișnuit de convingătoare și costisitoare.

(sursa: Mediafax)