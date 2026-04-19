Tragedie în SUA: Opt copii au fost uciși într-un atac armat în Louisiana

Opt copii, cu vârste între unu și 14 ani, au murit duminică, într-un atac armat produs în Shreveport, statul Louisiana, într-un caz pe care poliția îl descrie drept o „tulburare de stăpânire de situație domestică”, scrie BBC.

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc în jurul orei locale 05:00, când un bărbat înarmat a deschis focul asupra a 10 persoane. Suspectul a fost urmărit de polițiști și ucis în timp ce încerca să fugă.

Primarul orașului, Tom Arceneaux, a vorbit despre impactul tragediei asupra comunității.

„Avem familii afectate, avem ofițeri de poliție și personal legist afectați”, a declarat acesta. „Acest lucru afectează întreaga comunitate, așa că jelim cu toții alături de aceste familii.”

Purtătorul de cuvânt al poliției, Christopher Bordelon, a descris locul crimei ca fiind „extins”, acoperind două case din zonă și o a treia pe strada Harrison din apropiere, scrie NBC News.

„Aveți trei scene diferite, împușcătura în sine a avut loc chiar pe aici, blocul 300 de pe strada West 79th”, a declarat Bordelon la o conferință de presă.

„Mai există și o altă împușcătură legată de aceasta pe strada Harrison, apoi există o reședință adiacentă pe strada West 79, unde una dintre victime a fugit după împușcătură.”

„Persoana responsabilă, odată ce a părăsit locul faptei, a comis un furt de mașină chiar aici, în imediata apropiere a colțului străzilor West 79th și Lynnwood, moment în care ofițerii de patrulare a poliției din Shreveport s-au plasat în spatele acelui vehicul într-un incident de urmărire”, a spus Bordelon.

Polițiștii l-au împușcat și l-au ucis pe suspect în timpul urmăririi din parohia Bossier, a adăugat Bordelon.

„Credem că este singura persoană care a tras focuri de armă în aceste locuri”, a spus Bordelon.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor sau ale atacatorului, însă au precizat că o parte dintre copii ar fi fost rude cu acesta, scrie Reuters.

