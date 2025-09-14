Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”, își începe fostul președinte mesajul pe Facebook.

Băsescu a subliniat că lupta electorală de la Chișinău este extrem de strânsă, pro-europenii și partidele pro-ruse aflându-se „cap la cap” în sondaje, menționând că votul decisiv va fi dat de diaspora.

„Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României vor fi decisiv influențate de votul celor din diaspora”, a declarat fostul șef al statului.

Acesta a amintit că peste un milion de moldoveni locuiesc și muncesc în state ale Uniunii Europene, mulți dintre ei având și cetățenie română.

„O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”, notează Traian Băsescu.

În încheierea, acesta a spus că un vot pro-european însemna continuarea drumului către integrarea europeană și consolidarea securității la frontiera estică a UE și a României.

(sursa: Mediafax)