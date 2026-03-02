Războiul din Orientul Mijlociu. Crește numărul victimelor din rândul armatei americane

Armata americană a actualizat luni numărul victimelor din rândul propriilor militari, potrivit CNN. 18 militari au fost grav răniți în timpul operațiunii armatei americane împotriva Iranului, a anunțat purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, căpitanul Tim Hawkins.

CENTCOM a anunțat duminică faptul că trei militari americani au fost uciși în acțiune și cinci au fost grav răniți. Numărul a fost actualizat luni la patru militari uciși.

Sursele din cadrul armatei au confirmat pentru CNN că toți cei patru americani au murit în același atac din Kuweit. Ceilalți 18 sunt în stare gravă.

(sursa: Mediafax)