Trump analizează reducerea trupelor americane din Germania

Liderul de la Washington a făcut anunțul printr-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, precizând că această opțiune se află în prezent în evaluare la nivelul administrației americane și că o decizie finală ar putea fi luată în perioada imediat următoare.

„Statele Unite analizează și examinează în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a transmis Donald Trump, citat de Le Figaro.

Discuțiile privind o posibilă reducere a forțelor americane din Germania au fost alimentate de schimburile de replici tot mai dure între Washington și Berlin, generate de pozițiile divergente privind conflictul din Iran.

Potrivit cancelarului german, iranienii sunt mai puternici decât se estima, iar Statele Unite nu au o strategie convingătoare în negocieri. De asemenea, Merz a afirmat că liderii iranieni „umilesc” SUA, făcându-i pe oficialii americani să se deplaseze în Pakistan și apoi să plece fără rezultate.

În replică, Donald Trump l-a criticat pe cancelarul german, susținând că acesta ar considera acceptabil ca Iranul să dețină arme nucleare. Afirmația a fost respinsă de poziția oficială a lui Merz, care a precizat anterior că Iranul nu trebuie să dețină armament nuclear.

În prezent, Germania găzduiește cea mai mare prezență militară americană din Europa, cu aproximativ 35.000–38.000 de militari, în cadrul angajamentelor NATO. Baze precum Ramstein Air Base și instalațiile din Bavaria (Grafenwöhr/Vilseck) funcționează ca centre logistice și de antrenament esențiale pentru operațiuni în Europa și Africa, iar o eventuală reducere a trupelor ar avea un impact semnificativ asupra arhitecturii de securitate europene.

Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare privind dimensiunea posibilă a unei astfel de reduceri sau calendarul exact al unei eventuale retrageri parțiale a trupelor.

(sursa: Mediafax)