Trump a anunțat moartea unuia dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați la Washington

Ca parte a discursului său de Ziua Recunoștinței adresat trupelor americane, Trump a declarat că tocmai a aflat că specialista Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, a murit, în timp ce sergentul Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, „lupta pentru viața sa”, potrivit AP.

„Tocmai a murit”, a spus Trump. „Nu mai este printre noi. Ne privește de sus chiar acum. Părinții ei sunt alături de ea.”

Președintele a numit-o pe Sarah Beckstrom o „persoană incredibilă, remarcabilă din toate punctele de vedere”.

Trump a folosit anunțul pentru a spune că atacul armat a fost un „atac terorist”, criticând administrația Biden pentru că a permis afganilor care au lucrat cu forțele americane în timpul războiului din Afganistan să intre în SUA. Președintele a desfășurat membri ai Gărzii Naționale, parțial, pentru a ajuta la eforturile administrației sale de deportare în masă.

La scurt timp după atacul din apropierea Casei Albe asupra celor doi militari din Garda Națională, guvernatorul Virginiei de Vest de unde aceștia proveneau, anunțase moartea celor doi. Ulterior, informațiile au arătat că militarii împușcați se aflau în stare critică.

(sursa: Mediafax)