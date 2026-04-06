Pace eșuată în Orient: Trump amenință cu distrugerea Iranului după refuzul armistițiului

Președintele SUA, Donald Trump, susține o conferință de presă despre războiul din Iran.

El este flancat de secretarul Apărării, Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, și directorul CIA, John Ratcliffe, într-o sală de presă aglomerată a Casei Albe.

Acest lucru vine după ce Trump a numit anterior o propunere elaborată de mai multe țări care lucrează pentru implementarea unui armistițiu de 45 de zile un „pas semnificativ”, dar „nu suficient de bun”, potrivit CNN.

Președintele Donald Trump a declarat că Iranul ar putea fi „eliminat” într-o singură noapte și a spus că acea noapte „ar putea” fi marți seara.

„Întreaga țară ar putea fi eliminată într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine seară”, a spus președintele.

Trump a avertizat în repetate rânduri că SUA ar putea ataca centrale electrice, poduri și alte infrastructuri din Iran dacă Teheranul nu reușește să încheie un acord sau să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, o arteră petrolieră esențială. În weekend, el a spus că Iranul are timp până marți, la ora 20:00 ET, pentru a încheia un acord.

Iranul a respins, de asemenea, propunerea și a cerut încetarea definitivă a războiului, potrivit presei de stat iraniene.

Agenția de presă iranienă face apel la public să identifice iranienii din străinătate care celebrează atacurile americano-israeliene asupra Iranului, deoarece au fost deschise dosare împotriva a zeci de expatriați acuzați de cooperare cu ceea ce Iranul numește un „inamic ostil”.

Agenția de știri Fars, o agenție afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran, a postat un mesaj prin care face apel la public să „identifice trădătorii vorbitori de limbă persană”. Aceasta a îndemnat spectatorii care recunosc persoane dintr-un videoclip „care dansează și celebrează bombardamentul Iranului” să le raporteze prin intermediul unui site web legat de sistemul judiciar.

Fars a declarat că efortul este depus „cu planificarea sistemului judiciar” și are ca scop identificarea persoanelor pentru confiscarea activelor. De asemenea, a publicat apelul alături de un videoclip care, conform spuselor sale, arăta sute de iranieni din străinătate dansând și scandând în semn de celebrare a atacurilor.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Mehr a relatat duminică că sistemul judiciar iranian a deschis 100 de dosare împotriva cetățenilor iranieni care locuiesc în străinătate, invocând informații publice și acțiuni ulterioare din partea agențiilor de informații.

„Aceste cazuri sunt urmărite cu scopul de a emite rechizitorii, de a efectua proceduri legale și de a confisca active”, a raportat Mehr.

(sursa: Mediafax)