Trump avertizează că va retrage „mult mai mult decât 5000 de soldați” din Germania 

„Vom reduce efectivele mult mai mult și reducem mult mai mult decât 5.000”, le-a declarat președintele Statelor Unite jurnaliștilor din West Palm Beach, Florida, în timp ce se pregătea să urce în avion, potrivit LeFigaro.

Reducerea efectivelor americane, anunțată vineri de Pentagon, este preconizată în „următoarele șase până la douăsprezece luni” și reprezintă aproximativ 15% din cei 36.000 de soldați staționați în Germania, unde prezența acestora joacă un rol crucial pentru securitate și pentru economia locală.

Donald Trump a făcut acest anunț care vizează un stat aliat din NATO după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că „americanii (în mod clar) nu aveau nicio strategie” în Iran și că Teheranul a „umilit” cea mai mare putere a lumii.

În termeni mai generali, președintele american își acuză aliații europeni tradiționali de lipsă de sprijin în ofensiva lansată la sfârșitul lunii februarie împotriva Republicii Islamice, alături de Israel.

De asemenea, el le-a cerut de mult timp să își întărească apărarea, acuzându-i de o dependență excesivă de protecția militară americană.

În Statele Unite, cei doi președinți republicani ai comisiilor parlamentare pentru forțele armate din Camera Reprezentanților și Senat, aflați totuși în tabăra lui Donald Trump, s-au declarat „foarte îngrijorați” de decizie și de „semnalul prost transmis lui Vladimir Putin”.

„Chiar dacă aliații se îndreaptă spre un nivel al cheltuielilor de apărare de 5% din PIB, realizarea acestor investiții va necesita timp.

Reducerea în mod absurd a prezenței SUA în Europa înainte ca aceste mijloace să fie pe deplin operaționale riscă să slăbească descurajarea”, au declarat Mike Rogers și Roger Wicker într-un comunicat.

„Faptul că trupele Statelor Unite se retrag din Europa și din Germania era de așteptat”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, într-un comentariu pentru AFP.

„Noi, europenii, trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru securitatea noastră”, a adăugat el.

Blocajul privind rachetele strategice

Pe lângă retragerea militarilor, o altă preocupare majoră pentru liderii europeni este decizia Washingtonului de a nu mai desfășura în Germania rachete de croazieră Tomahawk și sisteme hipersonice Dark Eagle. Aceste arme erau prevăzute într-un acord semnat în 2024 și aveau rolul de a consolida capacitatea NATO de descurajare în fața Rusiei.

Analiștii susțin că retragerea trupelor SUA din Germania, împreună cu anularea desfășurării acestor sisteme militare, poate crea o vulnerabilitate strategică pentru Europa. Potrivit experților germani în securitate, continentul nu dispune încă de capacități similare dezvoltate independent.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că Europa trebuie să investească accelerat în apărare pentru a compensa eventualele goluri create de reducerea sprijinului american. Germania și-a propus deja să dezvolte cea mai puternică armată convențională din Europa până în anul 2029.

Impactul economic asupra Europei

Retragerea trupelor SUA din Germania are implicații nu doar militare, ci și economice. Relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană au devenit tot mai tensionate după introducerea unor tarife comerciale suplimentare pentru mașinile europene.

Industria auto germană, considerată motorul economiei țării, este afectată de majorarea tarifelor pentru exporturile către piața americană. Creșterea taxelor vamale pentru automobilele europene pune presiune pe producătorii germani, deja afectați de costurile ridicate ale energiei și de scăderea cererii externe.

În plus, conflictul din Iran și creșterea prețurilor la energie complică perspectivele economice ale Germaniei. Estimările privind creșterea economică au fost revizuite în scădere, iar guvernul german întâmpină dificultăți în susținerea noilor programe de investiții militare.

Retragerea trupelor SUA din Germania schimbă echilibrul strategic european

Experții în securitate consideră că retragerea trupelor SUA din Germania poate reprezenta mai mult decât o simplă reducere militară. Decizia este interpretată ca un semnal privind reorientarea priorităților geopolitice ale Washingtonului și o posibilă diminuare a angajamentului american față de Europa.

În acest context, liderii europeni sunt obligați să accelereze investițiile în apărare și să își dezvolte propriile capacități strategice. Germania și Franța au început deja discuții privind extinderea cooperării militare și consolidarea unei umbrele europene de securitate.

Pentru Europa, retragerea trupelor SUA din Germania deschide o perioadă de incertitudine, în care securitatea și stabilitatea economică depind tot mai mult de capacitatea statelor europene de a acționa independent.

(sursa: Mediafax)