Planul secret al lui Trump pentru Groenlanda: achiziție de sute de miliarde și opoziție totală

Trump vrea să cumpere Groenlanda. Nota de plată ar putea ajunge la 700 de miliarde de dolari

Administrația Trump ia în calcul una dintre cele mai costisitoare achiziții teritoriale din istoria Statelor Unite: Groenlanda. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, prețul ar putea ajunge până la 700 de miliarde de dolari, în contextul în care președintele Donald Trump consideră insula un obiectiv strategic major în Arctica, potrivit NBC News.

Statele Unite ar putea fi nevoite să plătească între 500 și 700 de miliarde de dolari pentru a realiza ambiția președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, potrivit a trei persoane familiarizate cu estimarea costurilor. Evaluarea a fost realizată de cercetători și foști oficiali americani, în cadrul unor planuri interne privind extinderea influenței SUA în Arctica.

Groenlanda, un teritoriu semi-autonom aflat sub suveranitatea Regatului Danemarcei, este văzută de Trump drept un scut strategic împotriva Rusiei și Chinei. Costul estimat al unei eventuale achiziții ar depăși jumătate din bugetul anual al Departamentului Apărării al SUA, alimentând îngrijorări serioase atât în Europa, cât și în Congresul american.

„Groenlanda nu este de vânzare”

Oficialii danezi și liderii din Groenlanda au respins ferm ideea. „Groenlanda nu vrea să fie deținută, guvernată sau să facă parte din Statele Unite”, a declarat ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, la sosirea sa la Washington. „Alegem Groenlanda așa cum este astăzi — parte a Regatului Danemarcei.”

Mesajul a fost reluat și de Naaja Nathanielsen, ministrul pentru afaceri și resurse minerale, care a avertizat că presiunile venite din partea SUA provoacă anxietate profundă în rândul populației. „Oamenii nu mai pot dormi. Este o presiune uriașă asupra societății noastre”, a spus aceasta.

Un sondaj independent realizat anul trecut arată că aproximativ 85% dintre groenlandezi se opun ideii de a deveni parte a Statelor Unite.

Rubio, însărcinat să găsească o soluție

În ciuda opoziției ferme, un oficial de rang înalt de la Casa Albă a confirmat că secretarul de stat Marco Rubio a primit sarcina de a elabora, în următoarele săptămâni, o propunere oficială privind achiziționarea Groenlandei, considerată o „prioritate ridicată” pentru Trump.

Rubio și vicepreședintele JD Vance urmează să se întâlnească cu oficiali danezi și groenlandezi, veniți la Washington pentru a înțelege mai bine intențiile administrației americane.

„Mi-ar plăcea să ajungem la o înțelegere”, a spus Trump recent. „Este mai ușor. Dar, într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda.”

Alternative: alianță strategică, nu achiziție

Unii oficiali americani consideră improbabilă o preluare militară, în ciuda retoricii dure. O opțiune analizată este semnarea unui compact de liberă asociere, similar acordurilor pe care SUA le au cu Insulele Marshall, Micronezia sau Palau. Acest tip de acord ar presupune sprijin financiar american în schimbul unei prezențe militare și de securitate extinse — o variantă mult mai ieftină decât achiziția directă.

În prezent, SUA are deja o bază militară în Groenlanda, Pituffik Space Base, care joacă un rol-cheie în sistemele de avertizare timpurie împotriva atacurilor rusești. Conform unui oficial american, actualul cadru legal permite deja extinderea prezenței militare fără a „invada” teritoriul.

Riscuri pentru NATO și reacții politice

Amenințările lui Trump privind folosirea forței au stârnit reacții dure în Congresul SUA. Un grup bipartizan de senatori a introdus un proiect de lege care ar interzice utilizarea fondurilor Pentagonului pentru preluarea teritoriului unui stat membru NATO fără acordul acestuia.

Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că orice tentativă de anexare forțată ar putea destabiliza grav Alianța Nord-Atlantică. „Groenlanda aparține poporului său”, au transmis recent aliații europeni într-o declarație comună.