Trump, dezamăgit de Zelenski pentru că nu a citit încă planul de pace

Declarația, făcută înaintea unei ceremonii oficiale la Washington, evidențiază presiunea tot mai vizibilă exercitată de administrația americană asupra Kievului.

Donald Trump a precizat că a discutat direct atât cu Vladimir Putin, cât și cu reprezentanții ucraineni, subliniind implicarea sa personală în procesul de negociere, scrie The Guardian.

Documentul, aflat în prezent în revizuire în cadrul unor întâlniri paralele desfășurate la Geneva și Florida, a fost perceput, în forma sa inițială, ca având un avantaj pentru Kremlin. Deși oficiali americani — printre care Steve Witkoff și Jared Kushner — au vizitat capitala Rusiei pentru discuții asupra planului de pace, puține informații au fost făcute publice cu privire la versiunea actualizată.

Din perspectiva autorităților ucrainene, acceptarea planului fără modificări substanțiale ar putea pune în pericol suveranitatea țării. Ministrul de Externe, Dmitro Kuleba, a reafirmat poziția oficială: „Suntem dispuși să discutăm, dar nu vom ceda în privința integrității teritoriale.”

Situația dificilă din Ucraina amplifică tensiunile diplomatice. Conform datelor INS din 2025, numărul cetățenilor ucraineni refugiați a crescut cu 15%. În același timp, Eurostat indică o scădere economică de 5%, evidențiind amploarea impactului conflictului asupra societății și economiei.

Andrei Radu, profesor de relații internaționale, avertizează că lipsa de reacție în privința propunerii americane ar putea avea repercusiuni importante asupra poziției Ucrainei: „Ucraina trebuie să cântărească atent acest document. Orice ezitare poate afecta poziția țării la masa negocierilor.”

Alți analiști susțin aceeași idee: în contextul intensificării presiunilor externe, adoptarea unei strategii echilibrate este vitală pentru evitarea unor riscuri politice sau diplomatice.

Deși dialogul avansează cu pași mici, diferențele de viziune asupra planului propus de Washington mențin tensiunea la masa discuțiilor. Kievul încearcă să obțină modificări importante, în timp ce Washingtonul și Moscova doresc să grăbească procesul.

Nu este încă limpede dacă declarațiile critice ale lui Trump vor accelera cumva soluționarea conflictului. În acest moment, fiecare decizie poate influența semnificativ viitorul Ucrainei.

(sursa: Mediafax)