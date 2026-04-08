Trump discută retragerea SUA din NATO cu Mark Rutte

Retragerea Statelor Unite din NATO "este o chestiune pe care preşedintele a abordat-o şi, cred, este ceva ce va discuta peste câteva ore" cu Rutte, a explicat la conferinţa sa săptămânală purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în faţa întrebărilor jurnaliştilor.



Ea a adăugat că "poate vor avea ocazia să îl asculte direct pe preşedinte după această întâlnire, chiar în cursul acestei după-amieze".



Vizita secretarului general al NATO la Washington, care era deja planificată de mult timp, are loc într-un moment de maximă tensiune între preşedintele Donald Trump şi ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice, deoarece liderul republican nu a ezitat să critice public aliaţii pentru că nu participă activ la o operaţiune de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.



"Au fost puşi la încercare şi au eşuat", a declarat, cu aceeaşi ocazie, Karoline Leavitt, spunând că îl citează direct pe preşedintele american Donald Trump, potrivit AFP.



"Aş adăuga că este destul de trist că NATO a întors spatele poporului american în ultimele şase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanţează apărarea", a adăugat ea.



Preşedintele Donald Trump a ajuns să îi catalogheze drept "laşi" pe membrii NATO, să considere alianţa un "tigru de hârtie" şi să ameninţe de mai multe ori, în ultimele săptămâni, cu ieşirea SUA din alianţa militară. Prin urmare, aşteptările faţă de întâlnirea de miercuri cu Mark Rutte în Biroul Oval sunt maxime, comentează EFE, potrivit AGERPRES

