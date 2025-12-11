Falia tot mai adâncă dintre Trump și Europa, un cadou nesperat pentru Kremlin

Într-un interviu recent acordat publicației „Politico”, Trump a intensificat criticile la adresa Europei, catalogând statele europene drept „slabe” și „în decădere”, din cauza politicilor lor privind imigrația.

Tot el a susținut că Rusia se află într-o „poziție favorabilă” în războiul din Ucraina, iar președintele Volodimir Zelenski ar trebui „să înceapă să accepte realitatea” pentru a avansa eforturile de pace. „Când ești pe cale să pierzi, trebuie să începi să accepți anumite lucruri”, a spus liderul american.

Declarațiile vin pe fondul publicării unei noi strategii de securitate națională a SUA, care atacă guvernele europene pentru sprijinul acordat Ucrainei, acuzându-le că sabotează eforturile de pace prin „așteptări nerealiste” privind războiul, dar și prin „subminarea proceselor democratice”.

Reacția europeană nu s-a lăsat așteptată. Cancelarul german, Friedrich Merz, a calificat strategia americană drept „parțial de înțeles, parțial inacceptabilă”, precizând că Europa nu are nevoie de ajutorul Washingtonului pentru „a salva democrația” pe continent.

Mană cerească pentru ruși

De cealaltă parte însă, textul noii strategii elaborate de administrația Trump - care descrie Europa drept un obstacol antidemocratic în calea unor relații stabile cu Rusia - a fost primit la Moscova ca un triumf nesperat.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat noua strategie americană, afirmând că este „în concordanță cu viziunea Rusiei”. El a adăugat că documentul conține „nuanțe care ne sunt pe plac” și promovează ideea unui dialog constructiv între Moscova și Washington.

La rândul lui, Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe și intermediar important în contactele recente dintre SUA și Rusia, s-a grăbit să amplifice pe platforma X criticile lui Trump la adresa Europei.

El a elogiat în special avertismentul potrivit căruia „Europa se îndreaptă într-o direcție greșită, foarte proastă pentru oameni, și trebuie să fie foarte atentă!”, mesaj primit cu evidentă satisfacție în cercurile oficiale de la Kremlin.

Trump a făcut aceste comentarii, ca răspuns la o întrebare despre amenda de 140 de milioane de dolari aplicată săptămâna trecută de autoritățile europene platformei X, pentru încălcarea regulilor UE privind conținutul online.

Concomitent, Elon Musk, proprietarul X, reacționase cu o serie de postări în care cerea desființarea Uniunii Europene.

O strategie bine calculată

Faptul că oficiali ruși amplifică acuzațiile administrației Trump privind presupusa erodare democratică a Europei este cel puțin ironic.

În cei aproape 25 de ani de putere, președintele Vladimir Putin a eliminat practic orice formă de competiție politică și a distrus libertatea presei.

Mai mult, Rusia blochează accesul la rețele precum Facebook și X, deși acest lucru nu îi împiedică pe oficialii bine conectați de la Moscova, precum Dmitriev, să folosească platformele occidentale pentru a-și transmite mesajele în limba engleză.

Pare însă că regimul de la Kremlin urmează o strategie bine calculată. Moscova urmărește de ani buni să erodeze sprijinul european pentru Ucraina și să profite de orice oportunitate pentru a submina încrederea în viabilitatea alianței NATO.

În acest context, noua strategie de securitate națională a administrației Trump oferă Rusiei muniție suplimentară, într-un război informațional menit să influențeze opiniile publice din SUA și Europa.

Nu este, de altfel, prima dată când se întâmplă acest lucru. Reacțiile din Europa la publicarea noii strategii americane reamintesc de șocul provocat în februarie, la Conferința de Securitate de la München, de discursul vicepreședintelui american, JD Vance.

Iar satisfacția de la Moscova în fața criticilor Washingtonului la adresa Europei amintește de entuziasmul cu care a fost primită, tot la Kremlin, admonestarea publică a lui Zelenski de către Trump și Vance, în Biroul Oval, la sfârșitul aceleiași luni.

În timp ce Zelenski a efectuat în această săptămână un turneu european - discutând cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei la Londra și având întrevederi cu oficiali NATO și ai UE la Bruxelles pentru a consolida sprijinul pentru Ucraina - mesajele belicoase ale Rusiei către Europa s-au intensificat.

Într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, politologul ultranaționalist Serghei Karaganov a declarat că Rusia este „în război cu Europa, nu cu o Ucraină nenorocită, jalnică și manipulată”.

Karaganov a adăugat că nu vorbește în numele lui Putin și tocmai de aceea își poate exprima „opinia nefiltrată”: „Acest război nu se va încheia până nu vom zdrobi Europa, moral și politic!”, a spus el.

Chiar dacă nu vorbea oficial în numele Kremlinului, mesajul său oglindește clar amenințările lansate recent de Putin.

În ajunul întâlnirii de săptămâna trecută cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui, liderul de la Kremlin avertizase că Rusia este „pregătită chiar acum” pentru un război cu Europa - deși, a mai susținut el, nu intenționează să îl înceapă.

Fără îndoială, toate aceste mesaje nu sunt destinate diplomaților, ci opiniei publice europene. Rusia mizează pe amplificarea disensiunilor dintre Europa și SUA, într-un moment în care criticile dure ale administrației Trump zdruncină încrederea transatlantică.

Iar la Moscova, reacția este una de vizibilă satisfacție: retorica Washingtonului nu face altceva decât să confirme că Europa este „slăbită”, adică exact așa cum își dorește Kremlinul să fie percepută.

