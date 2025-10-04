x close
Trump consideră că mișcarea Hamas este 'pregătită pentru o pace durabilă'

de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   21:40
Sursa foto: Hepta

Donald Trump a declarat vineri că mișcarea islamistă Hamas este 'pregatită pentru o pace durabilă', după ce a răspuns la planul său de pace pentru Gaza și i-a cerut aliatului său israelian să înceteze bombardamentele, relatează AFP.

'Pe baza comunicatului recent emis de Hamas, cred că sunt pregătiți pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să înceteze imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii rapid și în siguranță', a scris președintele SUA într-un mesaj pe platforma sa Truth Social.

De asemenea, el a promis într-un scurt mesaj video înregistrat că 'toată lumea va fi tratată în mod echitabil' în cadrul planului său.

'Astăzi este o zi importantă. Vom vedea cum se va desfășura situația. Acum este momentul să o finalizăm concret', a spus Trump în mesajul său.

Hamas a anunțat într-un comunicat că este gata să elibereze 'toți ostaticii' deținuți în Fâșia Gaza.

Planul lui Donald Trump include în special un armistițiu, eliberarea în termen de 72 de ore a ostaticilor deținuți în Gaza și dezarmarea mișcării palestiniene, al cărei atac asupra Israelului lansat la 7 octombrie 2023 a declanșat războiul.

