Trump: Hegseth nu ar fi ordonat uciderea supraviețuitorilor în atacul din Caraibe

Președintele american, Donald Trump, a negat informațiile conform cărora Secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar fi emis un ordin verbal de a-i ucide pe toți membrii unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, vizate într-un atac militar american în septembrie, scrie Washington Post (WP). Vorbind la bordul Air Force One, Trump a spus că Hegseth l-a asigurat că nu a instruit forțele să elimine supraviețuitorii, adăugând că îl „crede sută la sută”. Comentariile vin după o investigație WP care susține că un al doilea atac ar fi fost lansat după ce forțele americane au observat doi supraviețuitori agățați de epavă după primul atac cu rachetă.

Potrivit WP, forțele de Operațiuni Speciale ar fi executat un al doilea atac pentru a respecta presupusul ordin al lui Hegseth, ucigând ultimii supraviețuitori. Hegseth a declarat ulterior pe X că misiunile din Caraibe sunt „lovituri letale”, și a susținut că fiecare traficant vizat este afiliat unei organizații teroriste desemnate: „Fiecare traficant pe care îl ucidem este afiliat unei Organizații Teroriste desemnate”. De asemenea, el a susținut că operațiunile militare din Caraibe sunt „legale” și a denunțat „știrile false.”

Trump a spus că nu ar fi susținut un al doilea atac, dar a lăudat campania militară, afirmând că cantitatea de droguri transportate pe mare a scăzut drastic în ultimele luni. Acțiunile Pentagonului au provocat îngrijorare din partea ambelor partide în Congres, parlamentarii solicitând transparență totală și documente legate de operațiunea din septembrie. Mai mulți foști oficiali FBI și ai Pentagonului susțin că această campanie ar putea încălca legislația americană și internațională, având în vedere că presupuşii traficanți nu reprezentau o amenințare iminentă și nu se aflau într-un „conflict armat” cu SUA.

Experți în drept internațional, inclusiv un grup de foști judecători militari, afirmă că țintirea unor supraviețuitori neînarmați ar putea constitui o crimă de război și subliniază obligația legală de a-i salva și proteja. Senatorii au avertizat Departamentul Apărării cu privire la întârzierile în furnizarea documentelor solicitate, în timp ce specialiștii avertizează că persoanele implicate ar putea fi expuse unor proceduri viitoare.

(sursa: Mediafax)