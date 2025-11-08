Trump susține că India a „încetat în mare măsură” să mai cumpere petrol rusesc

Evocând amintiri din ultima sa vizită în India, Trump l-a numit pe Modi „prietenul său” și un „om extraordinar”, conform CNBC.

În ultimele luni, relațiile dintre India și SUA au fost tensionate, experții avertizând că lipsa de chimie între cei doi lideri a dus la o ruptură în relațiile dintre India și SUA.

Tarifele ridicate, taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H1B și afirmațiile repetate ale lui Trump că a negociat un armistițiu între India și Pakistan, precum și achizițiile de țiței rusesc de către India sunt printre problemele care au dus la deteriorarea relațiilor dintre New Delhi și Washington în ultimele luni, potrivit experților.

India se confruntă în prezent cu tarife de 50% la exporturi, mai mari decât taxele de 47% aplicate Chinei.

„Negocierile dintre New Delhi și Washington D.C. sunt în curs de desfășurare și ambele părți par optimiste cu privire la încheierea unui acord comercial până la sfârșitul anului, posibil chiar în următoarele câteva săptămâni”, a declarat Alexandra Hermann, șefa departamentului de cercetare pentru Asia de Sud-Est al Oxford Economics.

Tariful vamal pentru produsele indiene ar putea fi redus de la 50% în prezent la 20%, ceea ce ar plasa India la un nivel comparabil cu cel al țărilor asiatice similare, precum Vietnam, Thailanda sau Filipine, a spus ea.

Hermann a adăugat că tariful de bază pentru India „s-ar putea să nu scadă la nivelul de 15% al Japoniei și Coreei de Sud” din cauza unor puncte sensibile legate de achizițiile de petrol rusesc, importurile agricole și posibilitățile limitate de a se angaja în investiții considerabile în SUA.

Luna trecută, SUA au impus sancțiuni companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, care vor intra în vigoare începând cu 21 noiembrie. Ca urmare, rafinăriile indiene și chineze au început să reducă importurile de petrol rusesc.

Potrivit unui raport Reuters publicat joi, petrolul rusesc se tranzacționează la cele mai mari reduceri față de Brent din ultimul an în Asia, pe măsură ce marile rafinării indiene și chineze reduc achizițiile.

Ministerul Petrolului și Gazelor Naturale din India nu a răspuns imediat la întrebarea CNBC privind reducerea importurilor de petrol rusesc de către această țară.

„Pe termen lung, eliminarea completă a petrolului rusesc nu este realistă pentru India”, a declarat Prateek Pandey, șeful departamentului de cercetare în domeniul petrolului și gazelor naturale din regiunea APAC la Rystad Energy, adăugând că, pe măsură ce țițeiul rusesc devine disponibil la un discount mai mare, „abordarea New Delhi de a pune economia pe primul loc va fi pusă la încercare mai mult ca niciodată”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)