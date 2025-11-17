Trump anunță că se va întâlni cu noul primar din New York, pe care l-a făcut comunist

Președintele Donald Trump a declarat că intenționează să se întâlnească cu primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani. Trump a spus că vor „găsi o soluție”, ceea ce ar putea fi o detensionare a relațiile dintre cei doi politicieni care s-au prezentat reciproc drept adversari, potrivit AP.

„Primarul orașului New York, aș spune, ar dori să se întâlnească cu noi. Vom găsi o soluție”, a declarat Trump reporterilor în timp ce se pregătea să se întoarcă la Washington după ce a petrecut weekendul în Florida.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat la scurt timp după aceea că Trump se referea la Mamdani și a spus că nu a fost stabilită o dată pentru o astfel de întâlnire.

„Vrem să vedem ca totul să meargă bine pentru New York”, a spus Trump.

Reprezentanții lui Mamdani nu au comentat ultimele remarci ale președintelui, dar un purtător de cuvânt a făcut referire la remarcile primarului ales de săptămâna trecută, când a spus că intenționează să contacteze Casa Albă „pentru că aceasta este o relație care va fi esențială pentru succesul orașului”.

Comentariile lui Trump au venit în contextul în care a mai spus că SUA ar putea purta în curând discuții și cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, după o consolidare a prezenței militare în apropierea țării sud-americane: „Voi vorbi cu oricine”, a spus Trump.

Trump l-a criticat dur pe Mamdani timp de luni de zile, etichetându-l drept „comunist” și prezicând ruina orașului New York, dacă democratul ar fi ales. De asemenea, a amenințat că va retrage finanțarea federală pentru oraș și că îl va deporta pe Mamdani, care s-a născut în Uganda.

Mamdani a ajuns o vedetă a rețelelor sociale și un simbol al rezistenței împotriva lui Trump în timpul campaniei sale pentru funcția de primar. El a susținut o serie de politici progresiste și un mesaj care a fost în opoziție față de agenda agresivă, anti-imigrație, lansată de Trump în al doilea mandat al său la Casa Albă.

Politicianul în vârstă de 34 de ani a atras de partea sa o gamă largă de locuitori și l-a învins pe unul dintre politicienii cunoscuți, fostul guvernator Andrew Cuomo.

În discursul său din noaptea alegerilor, Mamdani a spus că își dorește ca New York-ul să arate țării cum să-l învingă pe președinte. Totuși, a doua zi, în timp ce vorbea despre planurile sale de a „proteja” New York-ul împotriva lui Trump odată ce va prelua mandatul în ianuarie, noul primar a declarat că este dispus să colaboreze cu oricine, inclusiv cu președintele, dacă acest lucru îi poate ajuta pe newyorkezi.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)